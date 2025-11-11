Carlos Alcaraz desactivó el servicio de Taylor Fritz y sumó una nueva victoria en el ATP Finals

El europeo aún no conoce quien será su rival en semifinales, pero ya piensa en sus posibles competidores. “Si finalmente lo consigo, será algo muy especial, sobre todo compitiendo con Jannik, que es increíblemente consistente. Por ahora, prefiero enfocarme en jugar bien bajo techo, que es algo a lo que todavía me estoy acostumbrando”, cerró el español, que se verá las caras con Alexander Zverev en la última jornada de la fase de grupos.