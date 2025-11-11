Carlos Alcaraz desactivó el servicio de Taylor Fritz y sumó una nueva victoria en el ATP Finals

El Masters de fin de año suele reunir a los mejores tenistas del mundo bajo un mismo techo. Todos contra todos, como en un mini Mundial, las ocho mejores raquetas del circuito compiten por la gloria. Aquel torneo que alguna vez conquistó el argentino David Nalbandian hoy es la gran obsesión del número uno del mundo: Carlos Alcaraz.
El español sabía que le bastaba una victoria frente a Taylor Fritz para quedar tan solo a un paso de las semifinales. Pero la tarea no sería sencilla: el estadounidense llegaba en un gran momento, finalista en Tokio (justamente ante Alcaraz) y con un servicio temible bajo techo, con 13 aces en su debut ante Lorenzo Mussetti.
A “Carlitos” poco le importó y logró quebrar el saque de Fritz en el segundo game. Sin embargo, no pudo confirmar la ventaja y el primer set se definió en el tiebreak. Allí, el número seis del mundo se mostró más sólido y se llevó el parcial.
En el segundo set, el duelo se mantuvo parejo, con ambos firmes desde el servicio. Con el marcador 6-5, Alcaraz aprovechó un momento de desconcentración de su rival y estiró la definición a un tercer set.
Promediando el parcial decisivo, el murciano empezó a soltarse: pegó con mayor confianza desde la derecha y lastimó con su revés paralelo. Consiguió un quiebre clave y cerró el partido 3-6, 7-5 y 6-3.
La victoria ante Fritz no solo le permite tomar la delantera en su grupo, sino también quedar a un paso de asegurarse el número uno del ranking por segundo año consecutivo. De todos modos, Alcaraz prefirió bajarle el tono: “Es un objetivo muy bonito y algo que busco desde principio de temporada, pero no queremos obsesionarnos con el número uno. Si le das demasiada importancia, puede jugarte en contra”, explicó.
El europeo aún no conoce quien será su rival en semifinales, pero ya piensa en sus posibles competidores. “Si finalmente lo consigo, será algo muy especial, sobre todo compitiendo con Jannik, que es increíblemente consistente. Por ahora, prefiero enfocarme en jugar bien bajo techo, que es algo a lo que todavía me estoy acostumbrando”, cerró el español, que se verá las caras con Alexander Zverev en la última jornada de la fase de grupos.