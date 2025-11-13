Cristiano Ronaldo perdió el control en Irlanda y sufrió su primera expulsión con la camiseta de Portugal

Portugal cayó 2-0 ante República de Irlanda en un clima hostil desde la previa. El local, ya sin chances de clasificar y dirigido por Heimir Hallgrímsson, golpeó rápido con un doblete de Troy Parrott: primero a los 17 minutos y luego sobre el cierre del primer tiempo, dejando al equipo luso obligado a reaccionar para evitar que Hungría, que había vencido a Armenia, se acercara peligrosamente en la tabla del grupo F.