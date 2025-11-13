Secciones
DeportesFútbol

Cristiano Ronaldo perdió el control en Irlanda y sufrió su primera expulsión con la camiseta de Portugal

El delantero fue expulsado tras un codazo revisado por el VAR en la derrota de su selección en Dublín, en un duelo clave de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Hace 1 Hs

La noche en Dublín terminó en escándalo para Cristiano Ronaldo. En un partido clave para las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, el capitán de Portugal vivió uno de sus episodios más controvertidos. Un codazo, una revisión del VAR, la primera expulsión de su carrera con la Selección y una salida cargada de gestos irónicos hacia las tribunas del Aviva Stadium.

Portugal cayó 2-0 ante República de Irlanda en un clima hostil desde la previa. El local, ya sin chances de clasificar y dirigido por Heimir Hallgrímsson, golpeó rápido con un doblete de Troy Parrott: primero a los 17 minutos y luego sobre el cierre del primer tiempo, dejando al equipo luso obligado a reaccionar para evitar que Hungría, que había vencido a Armenia, se acercara peligrosamente en la tabla del grupo F.

El momento que cambió todo llegó a los 58 minutos. En un forcejeo dentro del área con el defensor Dara O’Shea, Cristiano impactó con el codo en la espalda de su rival. Glenn Nyberg, árbitro sueco del encuentro, le mostró inicialmente la amarilla. Sin embargo, el llamado del VAR modificó la historia porque tras la revisión, la tarjeta cambió de color y "Bicho" se fue expulsado.

La reacción del delantero alimentó aún más la tensión en el estadio. Primero encogió los hombros, como sin entender la sanción. Después aplaudió de manera irónica a la tribuna, que ya lo venía hostigando desde el calentamiento. Incluso se acercó al banco irlandés y le dijo algo al oído al entrenador local antes de iniciar el camino hacia los vestuarios. La escena terminó en un aluvión de abucheos.

La roja dejó a Portugal con diez hombres en un partido que ya estaba cuesta arriba y también marginó a su capitán del duelo decisivo ante Armenia. Con los lusos liderando el grupo con diez puntos (Hungría tiene ocho e Irlanda suma siete), la definición por el pase directo al Mundial quedó abierta y más dramática que nunca.

Lo ocurrido también quedó marcado en la historia personal del delantero: fue la primera expulsión de Cristiano con la Selección de Portugal y la número 13 de toda su carrera profesional.

Temas Cristiano RonaldoIrlandaPortugalSelección portuguesa de fútbolEliminatorias 2026
