“Será mi último Mundial”: Cristiano Ronaldo habló sin vueltas sobre su futuro futbolístico

La cuenta regresiva ya empezó. Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial 2026 será el último de su carrera, y que a los 41 años pondrá punto final a su historia en la máxima competencia del fútbol. De concretarse, será su sexta participación consecutiva, después de haber disputado las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.