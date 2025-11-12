Secciones
“Será mi último Mundial”: Cristiano Ronaldo habló sin vueltas sobre su futuro futbolístico

El portugués anticipó que dirá adiós tras la Copa de 2026, aunque bromeó sobre cuándo colgará los botines definitivamente.

Hace 2 Hs

La cuenta regresiva ya empezó. Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial 2026 será el último de su carrera, y que a los 41 años pondrá punto final a su historia en la máxima competencia del fútbol. De concretarse, será su sexta participación consecutiva, después de haber disputado las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

El propio portugués despejó toda duda al responder si la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá marcará su despedida: “Definitivamente sí, tendré 41 años y creo que será el momento”. En su debut, allá por 2006, había llegado hasta semifinales, su mejor actuación en la historia del torneo.

En una entrevista brindada durante el foro de turismo TOURISE en Arabia Saudita, “CR7” ironizó sobre las versiones que anticipaban su retiro inmediato: “La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!”. Con humor, dejó entrever que aún no piensa en colgar los botines a corto plazo.

“Estoy disfrutando este momento”

Fiel a su estilo competitivo, Cristiano reconoció que el paso del tiempo empieza a sentirse, aunque sigue disfrutando de cada partido: “Cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente. Intento disfrutar de los goles y de cada partido”, confesó.

El portugués, que se acerca a los mil goles oficiales, aseguró que su cuerpo “está en buen estado” y que todavía mantiene la misma ambición: “Tengo 40 años, sigo marcando y quiero ayudar a mi selección. Quiero seguir ganando títulos. Esta es mi vida”. Así, el eterno número 7 prepara su última función mundialista sin perder su esencia: la del competidor incansable.

