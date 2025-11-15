Por qué la mitad de las mujeres de mediana edad no está satisfecha con su vida sexual

La investigación, liderada por expertos de la Universidad de Monash (Australia), analizó la prevalencia de problemas sexuales y el malestar personal asociado entre 5.468 mujeres de entre 40 y 69 años. Sus resultados, publicados en la revista The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health, apuntan especialmente a la perimenopausia temprana, una etapa que el estudio identifica como particularmente vulnerable al desarrollo de disfunciones sexuales.