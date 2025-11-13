Trump ordena denegar visados a extranjeros con obesidad o enfermedades graves para evitar “cargas públicas”

El Gobierno de Estados Unidos ha emitido una nueva directriz que ordena a las autoridades migratorias denegar visados a extranjeros que padezcan obesidad u otras enfermedades crónicas o graves, al considerar que podrían convertirse en una “carga pública” para el país. La medida, adelantada por el medio especializado KFF Health News, amplía significativamente la lista de condiciones médicas que pueden hacer que un solicitante sea considerado “inelegible” para residir en Estados Unidos.