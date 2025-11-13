¿La “China” Suárez con Pergolini? Qué dijo el conductor sobre una posible entrevista

El streaming y la televisión trajeron nuevamente el nombre de la “China” Suárez a los titulares y las tendencias. Las peleas por tener o no tener a la actriz empezó en los canales de Youtube y llegó rápidamente a los programas del prime time de la TV. Mario Pergolini no quedó exento de la disputa y habló –en su clásico tono ácido– sobre la posibilidad de pedirle una entrevista a la ex “Casi Ángeles”.
Los contrincantes de la guerra inicial fueron los canales de streaming más vistos del país. Cuando surgieron los primeros rumores de que Nicolás Occhiato llevaría a Suárez al piso, la producción de Olga comenzó una campaña de desprestigio. Con un estilo irónico y bromista, sostuvieron que nunca llevarían a la “China” a sus programas.
En cuanto Luzu TV anunció la baja de la entrevista, “Migue” Granados soltó la primicia y anunció que la entrevista con Suárez se concretaría en su canal. Pero más tarde la producción de Occhiato salió a explicar que, si bien habían intentado llegar a un acuerdo, una petición de la “China” no logró asidero y terminaron por dar de baja el encuentro. “Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no”, manifestó Occhiato.
La ironía de Pergolini sobre las entrevistas con la “China” Suárez
“Otro día perdido” no dejó pasar la oportunidad de sumarse al lore de la “China” Suárez. De hecho en “Los chismes de Mario”, el segmento inicial del programa, fue el primer tema en ser abordado. Aunque el conductor no descartó la posibilidad de llevar a la actriz, en todo momento se refirió el escándalo como si se tratara de una broma.
“¿La ‘China’ dónde va a ir? ¿Vieron que está en todos lados? Mirá si viene acá”, dijo para abrir la charla con “Rada” y Laila Roth, sus co conductores. De inmediato los dos quisieron saber si la entrevista llegaría a concretarse. Pero la producción terminó por dar una negativa.
“Si viene… la invitamos”, sugirió Roth, pero Pergolini aprovechó para ironizar. “Mi mujer no me deja”, dijo con cara de sorprendido. “Me dijo que sí a todo… pero hasta la ‘China’ llegaba”, agregó. También sugirió la posibilidad de invitar también a Mauro Icardi, a Wanda Nara y a Benjamín Vicuña: “Eso es muy susanesco”.
Por qué Nicolás Occhiato no aceptó entrevistar a la “China” Suárez
La entrevista de la “China” Suárez estaba pactada en “Luzu TV”, pero no con el programa en el que ella o su equipo de prensa esperaban estar. La solicitud habría sido participar de “Nadie dice nada”, el programa que conduce Occhiato de lunes a viernes a partir de las 10.30. En cambio, le ofrecieron una entrevista con Diego Leuco en “Antes que nadie”.
“Ayer nos enteramos que al parecer querían que aparezca yo en algún momento de la nota. Ahí decimos: ‘Esperá, el programa son los chicos. ‘Antes que nadie’ es el segundo programa más visto del streaming. Le va bárbaro, yo no tengo por qué meterme en una nota de ellos. Ahí dijimos que no, ellos prefirieron que no y listo”, explicó.