¿La “China” Suárez con Pergolini? Qué dijo el conductor sobre una posible entrevista

El streaming y la televisión trajeron nuevamente el nombre de la “China” Suárez a los titulares y las tendencias. Las peleas por tener o no tener a la actriz empezó en los canales de Youtube y llegó rápidamente a los programas del prime time de la TV. Mario Pergolini no quedó exento de la disputa y habló –en su clásico tono ácido– sobre la posibilidad de pedirle una entrevista a la ex “Casi Ángeles”.