Club LA GACETA te invita a disfrutar una temporada llena de espectáculos con beneficios exclusivos
Hace 1 Hs

Club La Gaceta ofrece a sus socios una experiencia única con los mejores shows del año en Tucumán y un beneficio especial de 2x1 en entradas durante noviembre. Ballet, teatro, música, festivales y gastronomía se combinan en una agenda cultural imperdible para todos los gustos.

Una cartelera para disfrutar al máximo

Durante este mes, los socios podrán acceder al beneficio en una variada selección de propuestas:

El Cascanueces y Piezas Mágicas del Ballet Mundial (29 de noviembre)

La magia del ballet clásico vuelve a brillar con una puesta de primer nivel. “El Cascanueces”, la obra más entrañable de Tchaikovsky, se une a fragmentos de grandes títulos del ballet mundial en un espectáculo visual y musical fascinante. Ideal para disfrutar en familia y dar la bienvenida al espíritu navideño.

Emma Shapplin (17 de noviembre)

La artista francesa que revolucionó el pop lírico regresa a Tucumán con su inconfundible voz y un repertorio que fusiona ópera, electrónica y romanticismo. Una presentación que emociona y demuestra por qué sigue siendo una de las voces más cautivantes del mundo.

Juana (15 de noviembre)

Una historia intensa y conmovedora que lleva al escenario la fuerza y sensibilidad de una mujer marcada por la pasión y el destino. Una producción teatral de gran impacto visual.

Festival de Jazz Tucumán 2025 (del 12 al 16 de noviembre)

El encuentro que cada año reúne a los referentes del jazz nacional e internacional vuelve con una programación de lujo. Improvisación, talento y ritmo se combinan en jornadas imperdibles para los amantes del género.

Yiya, el musical (30 de noviembre)

Inspirada en la historia de María de las Mercedes “Yiya” Murano, esta obra mezcla humor negro, intriga y una puesta impecable. Un espectáculo que sorprende y hace reflexionar sobre la condición humana.

Fiesta de la Milanesa (del 13 al 16 de noviembre)

Uno de los eventos más esperados por los tucumanos. Música en vivo, humor, entretenimiento y las mejores versiones del plato más querido del país se unen en una propuesta que combina sabor y diversión.

2x1 para vivir más experiencias

Los socios de Club La Gaceta pueden aprovechar el 2x1 en entradas simplemente presentando su tarjeta al momento de la compra. Es la oportunidad ideal para compartir una salida diferente, descubrir nuevas expresiones artísticas y disfrutar de una programación diversa con beneficios exclusivos.

Además, el club ofrece descuentos en múltiples rubros: gastronomía, bienestar, turismo, tiendas y entretenimiento, para que cada experiencia sea única y accesible.

Más que beneficios: momentos que inspiran

Ser parte de Club La Gaceta no solo significa ahorrar, sino también vivir experiencias inolvidables. Desde el encanto del ballet hasta la energía del jazz o la emoción del teatro, cada propuesta invita a salir de la rutina y disfrutar lo mejor de la cultura tucumana.

Conocé todos los beneficios disponibles en el rubro Entretenimientos ingresando acá.

Club La Gaceta: más cultura, más beneficios y más momentos para compartir.

