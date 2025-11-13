Secciones
DeportesFútbol

Shock en el fútbol argentino tras un operativo por material de abuso infantil en la vivienda de un futbolista de un club de Primera División

La vivienda de Cristian Tarragona fue registrada por la PDI en una causa internacional y desde Unión remarcaron que el delantero no figura entre los investigados.

OPERATIVO EN SANTA FE. La PDI registró la vivienda donde reside Cristian Tarragona. OPERATIVO EN SANTA FE. La PDI registró la vivienda donde reside Cristian Tarragona. Fotobaires
Hace 1 Hs

La mañana de Unión de Santa Fe se alteró por una noticia que rápidamente tomó dimensión nacional. La Policía de Investigaciones allanó la casa de Cristian Tarragona, en Alto Verde, en el marco de una investigación internacional por tenencia de material de abuso sexual infantil. El operativo forma parte del programa “Escudos para la niñez”, que incluyó procedimientos simultáneos en otros puntos de la provincia, como Villa Constitución.

El domicilio del delantero, donde también viven familiares, fue intervenido alrededor de las 7, justo cuando el jugador se preparaba para ir al entrenamiento. Según informaron las autoridades, el objetivo era secuestrar dispositivos electrónicos que pudieran ser útiles para la causa. Entre los elementos incautados hubo celulares, tablets, consolas de videojuegos, tarjetas de memoria, relojes inteligentes, módems y un DVR. Hasta ahora, no hay detenidos ni personas identificadas como responsables del material que motivó la investigación.

Las fuentes oficiales insistieron en que el futbolista no está implicado. Incluso remarcaron que Tarragona ni siquiera estaba en su casa al momento de la llegada del personal policial y que su nombre no figura entre los investigados. Por tratarse de un delito que involucra a menores, las autoridades preservaron identidades y detalles sensibles.

Ante la repercusión, Unión salió rápidamente a explicar la situación. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el club señaló que el operativo se desarrolló “con total normalidad” y que su propósito fue la verificación técnica de un dispositivo electrónico. También destacó la “predisposición y colaboración” del jugador y su familia, y aclaró que, según lo manifestado por quienes encabezaron el procedimiento, la situación “no reviste gravedad” para el delantero. El mensaje cerró sin lugar a dudas: no existe ninguna imputación ni medida restrictiva sobre Tarragona ni sobre sus familiares.

Tarragona llegó a Unión en el último mercado de pases, libre desde Talleres, tras un recorrido amplio en el fútbol argentino y una experiencia en México. Mientras los investigadores analizan el material secuestrado para determinar quién es el responsable del contenido ilegal, el delantero podrá continuar con su actividad en el club, que ya dejó en claro que no hay señalamientos en su contra dentro de la causa.

Temas Santa FeClub Atlético Unión de Santa FeLiga Profesional de FútbolTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
1

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
2

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
3

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos
5

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
6

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Más Noticias
De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Fórmula 1: así quedó el “mundial de destructores” tras el GP de Brasil y qué lugar ocupa Franco Colapinto

Fórmula 1: así quedó el “mundial de destructores” tras el GP de Brasil y qué lugar ocupa Franco Colapinto

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Comentarios