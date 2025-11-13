Shock en el fútbol argentino tras un operativo por material de abuso infantil en la vivienda de un futbolista de un club de Primera División

Ante la repercusión, Unión salió rápidamente a explicar la situación. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el club señaló que el operativo se desarrolló “con total normalidad” y que su propósito fue la verificación técnica de un dispositivo electrónico. También destacó la “predisposición y colaboración” del jugador y su familia, y aclaró que, según lo manifestado por quienes encabezaron el procedimiento, la situación “no reviste gravedad” para el delantero. El mensaje cerró sin lugar a dudas: no existe ninguna imputación ni medida restrictiva sobre Tarragona ni sobre sus familiares.