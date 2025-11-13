Shock en el fútbol argentino tras un operativo por material de abuso infantil en la vivienda de un futbolista de un club de Primera División

La mañana de Unión de Santa Fe se alteró por una noticia que rápidamente tomó dimensión nacional. La Policía de Investigaciones allanó la casa de Cristian Tarragona, en Alto Verde, en el marco de una investigación internacional por tenencia de material de abuso sexual infantil. El operativo forma parte del programa “Escudos para la niñez”, que incluyó procedimientos simultáneos en otros puntos de la provincia, como Villa Constitución.
El domicilio del delantero, donde también viven familiares, fue intervenido alrededor de las 7, justo cuando el jugador se preparaba para ir al entrenamiento. Según informaron las autoridades, el objetivo era secuestrar dispositivos electrónicos que pudieran ser útiles para la causa. Entre los elementos incautados hubo celulares, tablets, consolas de videojuegos, tarjetas de memoria, relojes inteligentes, módems y un DVR. Hasta ahora, no hay detenidos ni personas identificadas como responsables del material que motivó la investigación.
Las fuentes oficiales insistieron en que el futbolista no está implicado. Incluso remarcaron que Tarragona ni siquiera estaba en su casa al momento de la llegada del personal policial y que su nombre no figura entre los investigados. Por tratarse de un delito que involucra a menores, las autoridades preservaron identidades y detalles sensibles.
Ante la repercusión, Unión salió rápidamente a explicar la situación. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el club señaló que el operativo se desarrolló “con total normalidad” y que su propósito fue la verificación técnica de un dispositivo electrónico. También destacó la “predisposición y colaboración” del jugador y su familia, y aclaró que, según lo manifestado por quienes encabezaron el procedimiento, la situación “no reviste gravedad” para el delantero. El mensaje cerró sin lugar a dudas: no existe ninguna imputación ni medida restrictiva sobre Tarragona ni sobre sus familiares.
Comunicado de prensa pic.twitter.com/PIwwUN9kkW— Club AtlÃ©tico UniÃ³n (@clubaunion) November 13, 2025
Tarragona llegó a Unión en el último mercado de pases, libre desde Talleres, tras un recorrido amplio en el fútbol argentino y una experiencia en México. Mientras los investigadores analizan el material secuestrado para determinar quién es el responsable del contenido ilegal, el delantero podrá continuar con su actividad en el club, que ya dejó en claro que no hay señalamientos en su contra dentro de la causa.