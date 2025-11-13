Secciones
Una reconocida bodega argentina fue elegida como "la mejor del Nuevo Mundo" en Estados Unidos

La revista estadounidense Wine Enthusiast reconoció la trayectoria, innovación y liderazgo de la emrpesa mendocina.

Hace 2 Hs

Luigi Bosca fue distinguida como “Mejor Bodega del Nuevo Mundo” en los Wine Star Awards 2025 de la prestigiosa revista estadounidense Wine Enthusiast, en un evento que se realizó en la ciudad de Nueva York.

Se trata de un reconocimiento que celebra la trayectoria, la innovación y el liderazgo de la empresa mendocina, que a lo largo de 125 años supo combinar tradición y vanguardia para proyectar la elegancia y singularidad de los grandes vinos cuyanos en el mundo.

Los Wine Star Awards distinguen anualmente a las personalidades y empresas que dejaron una huella significativa en la industria. Considerados uno de los premios más influyentes a nivel global, estos galardones valoran no sólo la calidad de los vinos, sino también la visión estratégica, la consistencia y la contribución al desarrollo del sector.

Alberto Arizu (h), cuarta generación de la familia Arizu, celebró el premio destacando la historia de la bodega: "Estamos profundamente orgullosos de recibir este reconocimiento que celebra más de un siglo de historia buscando la excelencia". "Una historia de interpretar nuestra tierra, de innovar en cada caso y de evolucionar manteniendo intacta nuestra esencia", afirmó

"Este premio es un estímulo que nos inspira para seguir mirando hacia el futuro con la misma convicción que tuvo mi bisabuelo Leoncio, en 1901, cuando fundó la bodega", agregó.

Wine Enthusiast destacó la operación a escala global de Luigi Bosca, que logra llevar al mundo “un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y excelencia mendocina”.

Arizu (h) concluyó que el premio es un reconocimiento a la industria nacional: “Celebramos este premio como un reconocimiento para toda la vitivinicultura argentina. Sin dudas, es un reflejo del talento, la perseverancia y la capacidad de nuestra tierra para crear vinos de excelencia que hoy son admirados en todo el mundo”.

