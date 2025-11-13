Salta pondrá en marcha el sistema de Exportación Monitoreada para reducir costos y agilizar trámites

Esta acción se informó en el marco de la reunión entre el Jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo; y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. En el encuentro también estuvieron presentes, el director General de Aduanas, José Velis y el vicepresidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Evert Van Tooren.