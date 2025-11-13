Salta pondrá en marcha el sistema de Exportación Monitoreada para reducir costos y agilizar trámites

La Nación y el gobierno de Salta cerraron un acuerdo para poner en marcha en la provincia la Exportación Monitoreada. La implementación implicará la reducción de costos logísticos y tiempos de trámite para los exportadores, informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Esta acción se informó en el marco de la reunión entre el Jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo; y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. En el encuentro también estuvieron presentes, el director General de Aduanas, José Velis y el vicepresidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Evert Van Tooren.
De aquí en más, los exportadores salteños habilitados bajo el régimen de exportación en planta podrán utilizar un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) para realizar el monitoreo remoto de las cargas, reemplazando la presencia física del servicio aduanero.
ARCA explicó que para acceder al sistema, los exportadores deberán estar inscritos en el Régimen de Exportación en Planta, tener una antigüedad mayor a dos años como Importador/Exportador registrado ante ARCA y cumplir con las condiciones técnicas y funcionales exigidas para el sistema de CCTV.
“Esta medida es parte del proceso de modernización, simplificación y mejora de la competitividad que venimos llevando a cabo desde ARCA”, señaló Pazo
Actualmente, hay más de 10 empresas activas en el plan piloto en las provincias de Mendoza y Santa Fe, a las que hoy se suman tres empresas de Salta.
Se trata de una medida de vital importancia, cuyo objetivo es tender a una política económica que incentive la producción y comercialización de productos, en especial cuando los mismos se encuentran destinados a su exportación, y optimizar los recursos de control mediante el uso de tecnologías de monitoreo.
De esta forma, ARCA continúa alineada con las prácticas internacionales en materia de facilitación del comercio y control aduanero, impulsando una gestión aduanera más ágil y colaborativa.
Línea de créditos disponibles
En octubre pasado, el BICE lanzó una línea de financiamiento destinada a la instalación de sistemas de monitoreo para financiar la compra e instalación de sistemas de monitoreo CCTV que cumplan con los requisitos técnicos y funcionales definidos por ARCA.
Se trata de créditos de hasta $200 millones que cuentan con un plazo máximo de 36 meses, período de gracia de 6 meses y están dirigidos a PyMEs y grandes empresas exportadoras.
Pueden utilizarse para la compra de cámaras, software de gestión, infraestructura de red, servidores, sistemas de almacenamiento, acceso remoto seguro, licencias y todos los componentes necesarios para implementar integralmente la solución exigida por la Resolución General 5721/25.