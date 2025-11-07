Cuáles son las consecuencias de lavarse el pelo por las noches, según expertos

Si hay un asunto que difiere entre muchísimas personas es el momento del baño. Para algunos, ducharse por la mañana es la mejor forma de empezar el día, para otros será por las tardes luego de la actividad física y para otros justo antes de ir a dormir. Algunos especialistas llamaron la atención de los amantes del baño nocturno, una actividad que podría ser un tanto riesgosa para la salud.