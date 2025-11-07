Cuáles son las consecuencias de lavarse el pelo por las noches, según expertos

Si hay un asunto que difiere entre muchísimas personas es el momento del baño. Para algunos, ducharse por la mañana es la mejor forma de empezar el día, para otros será por las tardes luego de la actividad física y para otros justo antes de ir a dormir. Algunos especialistas llamaron la atención de los amantes del baño nocturno, una actividad que podría ser un tanto riesgosa para la salud.
Para los expertos en dermatología bañarse por las noches y dejarse el cabello mojado nunca es una buena idea, incluso puede ser de las peores que se te ocurran. Esto se debe a que, no secar el pelo antes de dormir puede ser sumamente riesgoso para la salud capilar, e incluso paratu bienestar general.
Las consecuencias de irse a la cama con el pelo mojado
La dermatóloga Clara Lacasta advirtió en el medio Vogue las consecuencias de irse a dormir con el pelo mojado: "es un caldo de cultivo para la dermatitis y posibles hongos". "Esto se debe al ambiente húmedo que se crea, que es un caldo de cultivo perfecto para los hongos", aportó la Dra Anna Chacon dermatóloga certificada en Miami, Florida a NBC News. "Esta humedad también puede provocar la proliferación de hongos en la almohada, lo que a la larga perjudica el sistema respiratorio",
Por otro lado, las especialistas advirtieron que el pelo mojado es más débil que el seco. "Cuando el cabello está mojado, se vuelve más elástico y la estructura proteica se debilita, haciéndolo más frágil y susceptible a romperse", explicó la Dra Michele Green, dermatóloga cosmética certificada en la ciudad de Nueva York. Luego, al dar vueltas en la almohada por la noche, ese cabello debilitado y mojado puede quebrarse
Qué hacer si decidís lavarte el pelo por las noches
Por ello es que expertos como el estilista Pablo Bogado, indicaron que la forma más viable de quitar la humedad del cabello es con un secador. Este es esencial para un pelo sano. Para protegerlo, recomienda primero eliminar la mayor cantidad de humedad posible con una toalla. "No seas demasiado brusco; simplemente frota suavemente el cabello con la toalla para que no se quiebre", aconseja.
En cuanto al tipo de toalla, prefiere el algodón. "Últimamente se ha hablado mucho sobre el algodón frente a la microfibra", señala. "Sin embargo, me gustan especialmente las toallas 100 % algodón por su suavidad y porque dejan pasar el aire, lo que permite que el cabello respire y no sufra".