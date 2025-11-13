Secciones
Muerte de Maradona: piden destituir a la jueza que anuló el juicio por el documental

La fiscal general Analía Duarte acusó a la magistrada Julieta Makintach de mentir, manipular y usar recursos públicos para un documental sobre el proceso judicial

Hace 23 Min

La fiscalía pidió la destitución de la jueza Julieta Makintach, que había sido apartada del caso por la muerte de Diego Maradona y sometida a un juicio político tras ser acusada de participar en un documental sobre el proceso. 

La fiscal general Analía Duarte alegó que la jueza "mintió, presionó, manipuló, fue parcial, abusó del poder que su condición le ofrecía y utilizó recursos materiales y humanos del erario público en su propio provecho".

"Corresponde su destitución", concluyó durante su alegatos en la sede de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata.

En mayo se desató un escándalo cuando se divulgaron imágenes de Makintach como protagonista de un documental sobre el proceso que buscaba determinar responsabilidades del equipo médico de Maradona en su muerte en 2020.

Por el incidente, la magistrada fue removida y el proceso anulado. Hoy culminó el juicio político que puede derivar en su destitución. Se prevé que el veredicto se conozca la próxima semana. 

Para la fiscal, el proyecto del documental "estaba bajo supervisión y control" de Makintach.

En sus alegatos, los abogados querellantes se sumaron a los pedidos de la fiscalía: "Nos quisieron tomar de tontos", dijo uno de ellos.

La jueza negó estar al tanto del contenido del documental: "Vino una amiga y me pidió una entrevista y ese fue todo mi error", dijo al ingresar al tribunal a periodistas.

"Lamento que se haya tergiversado de esta manera, lamento que haya llegado a anular un juicio", añadió.

La anulación del juicio por la muerte de Maradona tiró por la borda 21 audiencias y 44 declaraciones testimoniales, entre ellas las de las hijas del astro de fútbol, Dalma, Gianinna y Jana, que revivieron entre lágrimas el momento de la muerte de su padre.

Un nuevo tribunal fijó para el 17 de marzo de 2026 el comienzo de un nuevo juicio para determinar las responsabilidades en la muerte del astro futbolístico de siete integrantes de su equipo médico.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, cuando se recuperaba de una operación neurológica en su casa. 

