¿Correr empeora la celulitis? Qué dicen los especialistas sobre este mito

Tener una vida sedentaria es una de las principales causas de formación de celulitis.

Hace 2 Hs

La idea está instalada. Esteticistas, corredores y algunos pocos adeptos al running sostienen lo que desde hace años se escucha: correr potencia la celulitis y no la elimina, como muchas personas creen. Pero el sitio especializado FIIT Nutrición y Entrenamiento publicó un artículo con un análisis sobre la verdad detrás de un concepto tan antiguo y aceptado por muchos.

La celulitis no tiene necesariamente una relación directa con el peso de una persona. Aunque se considera que se trata de una acumulación de grasa, hay poca información concluyente sobre sus causas. Es una condición que afecta los cordones conectivos fibrosos que sujetan la piel al músculo subyacente, con la grasa entre ellos, según explica la entrada sobre celulitis de la Mayo Clinic.

¿Correr causa celulitis?

Los expertos de FIIT indican que la idea de que correr empeora la celulitis es contradictoria. Para sostenerlo, explican que la aparición de esta condición tiene relación con el sedentarismo y una alteración de la circulación sanguínea. “Correr siempre mejora la circulación, la capacidad pulmonar, mejora la densidad de los huesos previniendo la osteoporosis, reduce el colesterol, los triglicéridos y la glucemia”, indican.

Pero agregan que correr no basta en la mayoría de los casos. La actividad física debe complementarse con un combo completo que incluya también alimentación, hidratación, movilidad diaria y principalmente una rutina de fuerza como base del entrenamiento. En definitiva, correr sirve pero con un estilo de vida saludable.

Qué cosas favorecen la formación de celulitis

La celulitis es una condición que afecta principalmente a las mujeres, aunque los hombres no están exentos de desarrollarla. En la mayoría de las mujeres aparece luego de la pubertad. Esto se debe a que la grasa en sus cuerpos se distribuye generalmente en los muslos, las caderas y los glúteos; las zonas donde más común es verla.

También es común con el envejecimiento, producto de la pérdida de elasticidad de la piel. El aumento de peso puede hacer que la celulitis sea más notoria pero incluso las personas delgadas la tienen. Tiende a ser un factor hereditario. El embarazo también es una instancia en la que puede aparecer y un estilo de vida inactivo aumenta las probabilidades de tener celulitis.

