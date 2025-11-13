¿Correr empeora la celulitis? Qué dicen los especialistas sobre este mito

Qué cosas favorecen la formación de celulitis

La celulitis es una condición que afecta principalmente a las mujeres, aunque los hombres no están exentos de desarrollarla. En la mayoría de las mujeres aparece luego de la pubertad. Esto se debe a que la grasa en sus cuerpos se distribuye generalmente en los muslos, las caderas y los glúteos; las zonas donde más común es verla.