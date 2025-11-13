Omayra Sánchez: qué le pasó a la niña que se convirtió en símbolo de la tragedia en Armero

Los medios reportaron que la menor quedó inmovilizada por una estructura de madera y concreto, mientras el agua de la riada la mantenía sumergida hasta el pecho. A pesar de estas condiciones extremas, su lucidez y capacidad de comunicarse se mantuvieron por un tiempo considerable, un hecho que, junto a su resistencia, ha sido objeto de estudio por expertos en medicina y gestión de desastres. Aunque los rescatistas lograron acceder a ella, los obstáculos del entorno no pudieron ser removidos sin equipos especializados.