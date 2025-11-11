Tragedia en Colombia: se estrelló una avioneta y murieron tres funcionarios que volvían de una misión oficial

“Tras cumplir con su labor durante la primera jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación, nuestros funcionarios se dirigían en una avioneta hacia Mitú cuando se presentó el accidente, en el que lamentablemente perdieron la vida. Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y enviamos las más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos”, expresó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, en un comunicado oficial difundido por la Registraduría Nacional.