Tragedia en Colombia: se estrelló una avioneta y murieron tres funcionarios que volvían de una misión oficial

Cuatro personas murieron este lunes en un accidente aéreo ocurrido en el sureste de Colombia, cuando una avioneta que viajaba desde la comunidad de Bocoa hacia la ciudad de Mitú, en el departamento de Vaupés, se precipitó poco después del despegue. Entre las víctimas se encontraban tres funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el organismo encargado de la expedición de documentos de identidad en el país.
Los empleados públicos fallecidos fueron identificados como Gabriel Gómez, José Silva y Nadia Valencia, quienes regresaban de cumplir una misión institucional en una de las zonas más remotas del territorio colombiano, limítrofe con Brasil.
“Tras cumplir con su labor durante la primera jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación, nuestros funcionarios se dirigían en una avioneta hacia Mitú cuando se presentó el accidente, en el que lamentablemente perdieron la vida. Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y enviamos las más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos”, expresó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, en un comunicado oficial difundido por la Registraduría Nacional.
Según informó la Aeronáutica Civil, la aeronave perdió comunicación pocos minutos después del despegue. Equipos de rescate fueron enviados a la zona y, tras localizar el lugar del siniestro, confirmaron que “la aeronave se encuentra totalmente incinerada”, según un boletín de la dirección de investigaciones del organismo. Las autoridades señalaron que “se presume que no hay sobrevivientes”.
El trágico accidente ocurrió en una región donde el transporte aéreo es la única vía de conexión entre comunidades rurales y centros urbanos, debido al aislamiento geográfico del Vaupés. En este tipo de zonas, el uso de avionetas pequeñas y vuelos privados es una práctica habitual.
En su comunicado, la Registraduría lamentó profundamente la pérdida de sus trabajadores y destacó la labor que desempeñaban en contextos difíciles. “Ellos formaban parte de un equipo que se desplazaba regularmente a comunidades indígenas y rurales para garantizar el acceso a documentos de identidad y registros civiles”, señaló la institución, subrayando que este trabajo resulta esencial para que los habitantes de esas regiones puedan ejercer sus derechos ciudadanos básicos.
El siniestro recuerda otros accidentes ocurridos en zonas selváticas del país. Uno de los más impactantes fue el de 2023, cuando cuatro niños indígenas sobrevivieron durante cuarenta días en la selva del Amazonas tras el accidente de la avioneta en la que viajaban, un hecho que conmovió a Colombia y al mundo.
Las autoridades investigan ahora las causas del accidente y rinden homenaje a los funcionarios fallecidos, quienes cumplían con su deber en uno de los territorios más apartados y difíciles de acceder del país.