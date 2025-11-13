Tucumán Rugby avanza en su proyecto más ambicioso: busca reunir U$S 700.000 para construir su cancha de césped sintético

El proyecto, impulsado por la Comisión Directiva liderada por el presidente Julio Paz, busca dar respuesta a una necesidad que creció con el paso del tiempo. Lo que comenzó como un anhelo se convirtió en una urgencia vinculada al día a día deportivo. “La cancha sintética pasó de ser un sueño a una urgencia”, señala Paz. “Tenemos una cantidad enorme de jugadores y los tiempos no dan. Las canchas naturales se deterioran muy rápido y necesitamos una superficie que pueda usarse las 24 horas, los siete días de la semana, llueva o no”, explica.