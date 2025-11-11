Una historia escrita en verde y negro: Hernán Macome, herencia y pasión por Tucumán Rugby
El entrenador que volvió a poner al “Verdinegro” en lo más alto del Regional del NOA lleva en su sangre una tradición que empezó hace más de 40 años, cuando su padre eligió al club como casa familiar.
EMOCIONADO HASTA LAS LÁGRIMAS. Hernán Macome vivió una jornada emotiva tras consagrarse campeón del Regional del NOA. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
