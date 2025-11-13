¡Anastasia Potapova tiene novio! La foto en una playa paradisíaca que confirmó el romance con otra figura del tenis

El mundo del tenis internacional tiene una nueva pareja: Anastasia Potapova y Tallon Griekspoor. La confirmación del romance llegó a través de una sugerente foto publicada por la tenista rusa durante unas vacaciones en Maldivas, donde el reflejo del neerlandés se coló discretamente en la imagen.
La postal, compartida en redes sociales, bastó para que los fanáticos interpretaran el gesto como una confirmación del vínculo amoroso entre ambos jugadores, según informó el Daily Mail.
Durante su estadía, se los vio practicando deportes acuáticos, ciclismo y esnórquel, actividades que reforzaron la idea de que su relación va más allá de la amistad.
Del divorcio al nuevo amor: el cambio de etapa de Potapova
La relación con Griekspoor llega pocos meses después del divorcio de Potapova con el también tenista Alexander Shevchenko, con quien se había casado a comienzos de 2023 en San Petersburgo.
La pareja, que se conocía desde los nueve años, anunció su separación a fines de 2024, tras varios meses de rumores.
“Tomé decisiones tremendamente grandes a finales del año, pero así es la vida. Lamentablemente, cosas como estas suceden y debes aceptarlo”, confesó la rusa.
Potapova, de 24 años y actualmente número 51 del ranking WTA, aseguró que atravesó un proceso difícil, aunque contó con el apoyo de su familia. Su madre, Yuliya, mantuvo incluso una relación cordial con su exyerno.
En busca de cerrar esa etapa, la tenista eliminó todas las fotos con Shevchenko de sus redes y explicó que lo hizo “para dejar atrás las preguntas y sentirse libre”.
Una pareja con historia dentro del circuito
Los rumores de romance entre Potapova y Griekspoor comenzaron a circular durante el torneo de Indian Wells, donde la rusa fue vista alentando al neerlandés desde el palco.
Poco después, las publicaciones cruzadas y los viajes compartidos confirmaron la relación, que se convirtió rápidamente en tema de conversación dentro del circuito.
Griekspoor, de 29 años y actual número 25 del ranking ATP, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera: en 2025 alcanzó tres finales y ganó el título en el ATP de Mallorca, al vencer al francés Corentin Moutet.
En su publicación desde las playas paradisíacas, el neerlandés bromeó con una frase que los fans interpretaron como un guiño romántico:
“Buscando Magikarp y Gyarados”, escribió junto a una foto del mar turquesa.
Potapova: resiliencia y foco renovado
Pese a las turbulencias personales, Potapova se mantuvo dentro del top 100 mundial y logró un título en el torneo de Cluj-Napoca. “Siento un gran alivio y realmente estoy disfrutando cada momento. Incluso si algo sale mal, simplemente lo acepto”, expresó.
Con tres títulos en su carrera y más de U$S 5 millones en premios, la rusa demostró que su fortaleza no se limita al tenis. Su relación con Griekspoor, consolidada en Maldivas, parece marcar el inicio de una nueva etapa personal y profesional.
Otras parejas que brillan en el circuito
El romance entre Potapova y Griekspoor se suma a una lista de parejas célebres del tenis internacional, como Katie Boulter y Alex de Minaur o Gaël Monfils y Elina Svitolina, que también acapararon titulares por combinar el amor con la competencia profesional.