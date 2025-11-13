Así es la ex mansión de Shakira y Piqué que ahora pertenece a Lamine Yamal

La noticia se viralizó luego de que Yamal compartiera en sus redes sociales una serie de fotos en las que se lo ve en el jardín de la casa, con la imponente mansión de fondo. Aunque no ofreció declaraciones, el posteo generó una ola de comentarios entre los fanáticos, sorprendidos por la magnitud de la compra y por el nuevo destino de una de las propiedades más emblemáticas del entorno Piqué-Shakira.