Así es la ex mansión de Shakira y Piqué que ahora pertenece a Lamine Yamal

A sus 18 años, Lamine Yamal disfruta de su gran momento futbolístico y también del impresionante hogar valuado en 14 millones de euros.

Hace 19 Min

A sus 18 años, Lamine Yamal no solo deslumbra dentro de la cancha, sino que también comienza a disfrutar de los frutos de su meteórica carrera. El delantero del Barcelona adquirió la lujosa propiedad que perteneció a Shakira y Gerard Piqué, ubicada en Esplugues de Llobregat, una de las zonas más exclusivas de la capital catalana. La mansión, valuada en unos 14 millones de euros, fue el hogar de la pareja durante varios años.

Cómo es la lujosa mansión

Según medios españoles, el inmueble cuenta con más de 1.200 metros cuadrados cubiertos distribuidos en dos viviendas independientes, seis habitaciones, múltiples baños, gimnasio, biblioteca, bodega, dos piscinas y un extenso parque con vistas privilegiadas. La propiedad había estado en venta desde 2023, luego de la separación del exfutbolista y la cantante colombiana.

Así es la ex mansión de Shakira y Piqué que ahora pertenece a Lamine Yamal

El joven futbolista, que planea mudarse junto a su primo y un amigo, realizará una remodelación integral antes de instalarse. Entre las reformas previstas figuran la construcción de canchas de fútbol y pádel, una sala de fisioterapia y un moderno sistema de seguridad.

La noticia se viralizó luego de que Yamal compartiera en sus redes sociales una serie de fotos en las que se lo ve en el jardín de la casa, con la imponente mansión de fondo. Aunque no ofreció declaraciones, el posteo generó una ola de comentarios entre los fanáticos, sorprendidos por la magnitud de la compra y por el nuevo destino de una de las propiedades más emblemáticas del entorno Piqué-Shakira.

