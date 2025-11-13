Secciones
Sportivo Guzmán vs Ateneo Alderetes: hora, formaciones y qué se juega en el Regional Amateur

El duelo es vital para el desenlace de la zona B de la Región Norte. Ambos equipos apuestan a clasificarse a la siguiente instancia.

Hace 9 Min

Sportivo Guzmán enfrentará este viernes, desde las 20, a Ateneo Parroquial Alderetes por la quinta fecha de la zona B de la Región Norte del Regional Federal Amateur. El encuentro será determinante, ya que la fase de grupos entra en su tramo final y sólo avanzarán a la siguiente instancia los dos primeros.

El “Juliano” llega con cuatro puntos y aún tiene un partido pendiente de resolución en el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal. Ese duelo, ante Jorge Newbery en Aguilares, fue suspendido cuando la terna arbitral fue agredida con una bomba de estruendo al salir para disputar el segundo tiempo. El marcador estaba 0-0, y todo indica que Sportivo recibiría los tres puntos, lo que lo dejaría como líder junto a Central Norte, con siete unidades.

La tabla, por ahora, muestra a Central Norte con siete puntos, Ateneo con seis, el "Juliano" con cuatro y Jorge Newbery con tres.

Ateneo llega fortalecido tras golear 4-0 a Central Norte, resultado que lo dejó con expectativas renovadas para esta recta final. El partido se disputará con ambas parcialidades y será arbitrado por Agustín Marto.

¿Cómo formarán el "Juliano" y el "Expreso del este"?

Sportivo Guzmán: Nahuel Abregú; Santiago Yuretic, Agustín Smith, Lucio Trejo y Nicolás Sánchez; Gustavo Castillo, Lucas Sánchez, Damián Perdiguero y Ángel Amaya; Gonzalo Reyes y Santino Lucena Chamorro. DT: Claudio Marrupe.

Ateneo Parroquial Alderetes: José Fernández; Juan Castillo, Maximiliano Núñez, Emiliano Avellaneda y Facundo Trejo; Franco Narese, Camilo Albornoz, Santiago Vizcarra y Nahuel Pereyra; Santiago Ledesma y Juan José Morales. DT: Leandro Fligman.

El resto de los partidos de la zona por el Regional Federal Amateur

- Sábado: Central Norte vs. Jorge Newbery (desde las 17, con el arbitraje de Lautaro Cazorla)

- Domingo: San Pablo vs. Sacachispas (17 horas - Eloy Guzmán).

- Miércoles: Graneros vs. Tucumán Central (17 horas - Rodrigo Ballestero).

