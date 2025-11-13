Sportivo Guzmán vs Ateneo Alderetes: hora, formaciones y qué se juega en el Regional Amateur

El “Juliano” llega con cuatro puntos y aún tiene un partido pendiente de resolución en el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal. Ese duelo, ante Jorge Newbery en Aguilares, fue suspendido cuando la terna arbitral fue agredida con una bomba de estruendo al salir para disputar el segundo tiempo. El marcador estaba 0-0, y todo indica que Sportivo recibiría los tres puntos, lo que lo dejaría como líder junto a Central Norte, con siete unidades.