Dónde sacar turnos para castrar perros y gatos de forma gratuita

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán tiene quirófanos fijos y móviles donde se ofrecen esterilizaciones sin costo.

Hace 1 Hs

La castración animal es indispensable para controlar la sobrepoblación animal y, por ende, evitar que animales queden en situación de calle. La Dirección de Población Animal, dependiente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán elaboró un cronograma en el que se incluyeron las esterilizaciones gratuitas. Pero para acceder a ellas, es necesario primero sacar un turno.

Tomar la decisión de castrar a un perro o un gato requiere de cierta organización, porque el animal debe tener una preparación y acondicionamiento. La castración es un proceso médico quirúrgico al que las mascotas deben llegar con determinadas condiciones para afrontar la intervención de la mejor manera posible sin correr riesgos.

Beneficios de castrar animales de compañía

El método más efectivo para disminuir la sobrepoblación de perros y gatos es la castración. Evita el vagabundeo de machos y la preñez de hembras. También disminuye el riesgo de que se extravíen o tengan un accidente y previene enfermedades como los tumores mamarios y testiculares, las infecciones uterinas y las enfermedades prostáticas. Por último, ayuda a mejorar el carácter y evita que se peleen con otros animales.

Aunque se considera que para someterse a una castración las hembras primero deben tener una camada de crías, se trata de un mito ya que no es una condición que deban cumplir antes de la cirugía. Por otra parte, los machos tampoco necesitan aparearse una primera vez como se cree popularmente.

Cómo sacar turno para una castración gratuita

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán cuenta con algunos centros de atención a animales. El Centro Integral Animal Municipal de avenida Francisco de Aguirre al 1500 es uno de ellos. Ofrece, además de esterilizaciones, atención clínica primaria, desparasitación y vacunación antirrábica.

Para obtener un turno para castración, deberán solicitarse de forma presencial o virtual. La solicitud presencial se realiza en el mismo CIAM, de 9 a 17 mientras que la virtual puede tramitarse desde la aplicación Ciudad SMT o escribiendo por WhatsApp al número 381 223 0564.

