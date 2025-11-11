Dónde sacar turnos para castrar perros y gatos de forma gratuita

Beneficios de castrar animales de compañía

El método más efectivo para disminuir la sobrepoblación de perros y gatos es la castración. Evita el vagabundeo de machos y la preñez de hembras. También disminuye el riesgo de que se extravíen o tengan un accidente y previene enfermedades como los tumores mamarios y testiculares, las infecciones uterinas y las enfermedades prostáticas. Por último, ayuda a mejorar el carácter y evita que se peleen con otros animales.