Encuesta: ¿cuál es el plato ícono de la gastronomía tucumana?

De sabores y de olores se inundan nuestros cerebros con solo imaginarnos un plato de humita, un sánguche de milanesa y unas empanadas jugosas. Son apenas algunos de los bocados más preciados de estos pagos.

Hace 28 Min

Definir la tucumanidad puede abrir un debate interminable, tanto como preguntar, en una reunión, cuál es el plato ícono de la gastronomía local. De sabores y de olores se inundan nuestros cerebros con solo mencionarlos. Jugosas, con picante, inundado de queso o con lluvia de papas; una empanada, un sánguche de milanesa, un plato de humita o un panchuque, casi siempre forman parte de la dieta básica de los tucumanos. Tanto como las tortillas o un especial de ternera, otros de los bienes más preciados, sobre todo para los que debieron dejar el pago. Como elegir uno es una tarea casi imposible, LA GACETA invita a sus lectores a participar de una encuesta para encontrar el más representativo de los paladares de estas tierras.  

