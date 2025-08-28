Escándalo en Italia: cierran el sitio Phica por fotos sexistas de actrices y políticas, incluidas de Giorgia Meloni

Italia atraviesa un nuevo escándalo por violencia digital y sexismo. Tras el cierre del grupo de Facebook “Mi esposa”, donde se compartían fotos íntimas de mujeres sin consentimiento, esta vez salió a la luz el portal para adultos Phica, que acumulaba imágenes robadas y retocadas de actrices, modelos, influencers y decenas de mujeres de la política italiana, entre ellas la primera ministra Giorgia Meloni.
El sitio Phica y el uso de fotos robadas
Fundado en 2005, Phica había alcanzado unos 700.000 usuarios registrados. Allí se publicaban fotos privadas y públicas de mujeres —desde actos oficiales hasta vacaciones en la playa— acompañadas de comentarios sexistas, vulgares y violentos.
Entre las víctimas figuraban Meloni, su hermana Arianna, la líder del Partido Democrático Elly Schlein y otras políticas de distintos partidos. Según La Repubblica, las imágenes estaban clasificadas en categorías como “políticas sexy” o “administradoras no desnudas”.
Políticas denuncian a Phica por violencia digital
La primera en denunciar fue Alessandra Moretti, eurodiputada del PD, quien presentó una demanda penal:
“Durante años robaron fotos y clips de programas en los que aparecía, los alteraron y los compartieron con miles de usuarios. Esto dañó no solo mi bienestar emocional, sino también la seguridad de muchas mujeres”, afirmó.
También se sumó Valeria Campagna, líder del PD en Latina, que descubrió una sección entera dedicada a ella, con fotos en bikini y comentarios obscenos. “Hoy estoy asqueada, enojada, decepcionada. Pero no puedo callarme porque esta historia se trata de nuestro derecho a vivir sin miedo”, dijo.
Otras dirigentes, como Alessia Morani, también confirmaron que denunciarán el caso.
La defensa y el cierre del portal
Ante el repudio público y una petición en Change.org con más de 150.000 firmas, Phica anunció su cierre definitivo. En un comunicado, los administradores aseguraron que la plataforma nació como un espacio “seguro” de intercambio entre adultos, pero que “el mal uso de algunos usuarios terminó dañando su esencia”.
El sitio sostuvo que durante dos décadas colaboró con las fuerzas del orden italianas e internacionales, y que siempre prohibió contenidos de violencia o pedo-pornografía. Sin embargo, admitió que no pudo frenar a tiempo el comportamiento tóxico que derivó en su clausura.
Un nuevo capítulo del #MeToo italiano
El caso de Phica reavivó el debate en Italia sobre la violencia de género digital y la exposición no consentida de imágenes íntimas, fenómeno que afecta tanto a ciudadanas comunes como a figuras públicas.
Para las dirigentes políticas, se trata de una batalla urgente: “La lucha contra la violencia digital debe ser compartida por mujeres y hombres”, advirtió Moretti, mientras en redes sociales se multiplican las denuncias y llamados a reforzar la protección legal en internet.