Escándalo en Italia: cierran el sitio Phica por fotos sexistas de actrices y políticas, incluidas de Giorgia Meloni

Italia atraviesa un nuevo escándalo por violencia digital y sexismo. Tras el cierre del grupo de Facebook “Mi esposa”, donde se compartían fotos íntimas de mujeres sin consentimiento, esta vez salió a la luz el portal para adultos Phica, que acumulaba imágenes robadas y retocadas de actrices, modelos, influencers y decenas de mujeres de la política italiana, entre ellas la primera ministra Giorgia Meloni.