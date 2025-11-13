Mismo método, distintos camiones: descubren 16 kilos de cocaína procedentes de Bolivia

El segundo caso se produjo en el mismo paso fronterizo, con modus operandi idéntico, pese a que el vehículo pertenecía a otra empresa. Al igual que el anterior, ingresaba a la Argentina desde Bolivia en condición de lastre, es decir, sin carga declarada. Su destino también era el mismo: el Área Metropolitana de Buenos Aires. El equipo de rayos-X de la Aduana reveló anomalías en el tractor del conductor y dentro de dos crickets hidráulicos, ambos carentes de mecanismos de acción en su interior, el personal del organismo halló 5,03 kg de pasta base.