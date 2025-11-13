Secciones
Política

Mismo método, distintos camiones: descubren 16 kilos de cocaína procedentes de Bolivia

Se realizaron tres procedimientos diferentes en Salta y Santiago del Estero. La droga, valuada en U$S120.000, era contrabandeada en crickets hidráulicos.

Procedimientos. Procedimientos.
Hace 26 Min

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas desarticularon una maniobra de contrabando repetida en tres camiones de carga diferentes. Todos habían ingresado al país desde Bolivia con cocaína oculta en crickets hidráulicos. Tres ciudadanos bolivianos fueron detenidos.

La investigación comenzó con un descubrimiento que tuvo lugar en el Paso Fronterizo Internacional Salvador Mazza-Yacuiba. Un vehículo procedente del país vecino fue sometido por la Aduana al control no intrusivo del escáner, que arrojó imágenes anómalas en la caja de herramientas de la cabina del conductor, ciudadano boliviano. 

Un nuevo escaneo de la misma reveló que los crickets hidráulicos carecían de mecanismos de acción en su interior, por lo que el personal aduanero resolvió abrirlos en presencia de testigos. En efecto, contenían una sustancia orgánica que, sometida al narcotest de campo dio positivo para pasta base de cocaína. Entre ambos dispositivos había 5,98 kg de droga.

Secuestro. Secuestro.

El segundo caso se produjo en el mismo paso fronterizo, con modus operandi  idéntico, pese a que el vehículo pertenecía a otra empresa. Al igual que el anterior, ingresaba a la Argentina desde Bolivia en condición de lastre, es decir, sin carga declarada. Su destino también era el mismo: el Área Metropolitana de Buenos Aires. El equipo de rayos-X de la Aduana reveló anomalías en el tractor del conductor y dentro de dos crickets hidráulicos, ambos carentes de mecanismos de acción en su interior, el personal del organismo halló 5,03 kg de pasta base.

El tercer caso ocurrió en Santiago del Estero, luego de que la Aduana emitiera una alerta respecto de un camión recientemente secuestrado por la GNA. El aviso de la Aduana radicaba en una serie de coincidencias detectadas con las maniobras desarticuladas en Salvador Mazza. En el procedimiento santiagueño, en efecto, se descubrió la presencia de 5,8 kg adicionales de cocaína, con el mismo método de ocultamiento.

En total fueron secuestrados 16,8 kg de droga, valuados en aproximadamente U$S120.000. Intervinieron la Unidad Fiscal de Tartagal, a cargo de Lucía Romina Orsetti, y el Juzgado Federal 2 de Santiago del Estero, a cargo de Sebastián Argibay. Los conductores de los tres camiones, ciudadanos bolivianos, fueron detenidos. En términos del artículo 866 del Código Aduanero, podrían caberles penas de hasta 12 años de prisión.

Temas SaltaSalvador MazzaNarcotráficoAduana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
2

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
3

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
5

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel
6

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Más Noticias
Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Una diputada libertaria festejó una tormenta de granizo en Río Negro y generó el repudio de los productores

Una diputada libertaria festejó una tormenta de granizo en Río Negro y generó el repudio de los productores

Julio De Vido se presentó en Comodoro Py para cumplir su condena por la Tragedia de Once

Julio De Vido se presentó en Comodoro Py para cumplir su condena por la Tragedia de Once

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Jaldo puso en funciones a Bruno Romano en Alberdi

Jaldo puso en funciones a Bruno Romano en Alberdi

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Comentarios