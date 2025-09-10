Secciones
"Uno aguanta hasta que no": Guido Kaczka rompió en llanto en "Buenas Noches Familia"

En una noche movilizante, el conductor no pudo contener las lágrimas ante el testimonio de uno de sus participantes.

En el último programa de "Buenas Noches Familia" (ElTrece), Guido Kaczka mostró una faceta diferente de la alegre actitud con la que se muestra en cada emisión. Conmovido profundamente, el conductor no pudo contener las lágrimas ante el testimonio de uno de sus participantes, que contó su movilizante historia de vida.

Guido Kaczka debió tomarse un tiempo para recuperarse del abatimiento que le había provocado la historia del joven que asistió al programa a demostrar su desempeño en el canto. Minutos antes, y como es costumbre, el conductor le hizo una breve entrevista al participante y el relato obligó a Guido a respirar hondo para poder seguir con el programa.

El relato que conmovió a Guido Kaczka

El participante relató con crudeza cómo fue estafado por un amigo, lo que lo llevó a cantar en los trenes para poder sustentarse. “Un amigo de la primaria me robó parte de mi herencia. Yo comencé a cantar en los trenes para poder sobrevivir y para poder aportar a la casa", comentó.

Sin embargo, la parte que quebró a Guido llegó al relatar que había perdido a sus padres al mismo tiempo durante la pandemia. "El 8 y el 9 de mayo, los dos murieron por Covid, en una pandemia. Los internaron antes de las vacunas. Ahí los perdí. Estaban internados por separado. No podía verlos”, relató conmovido.

"Mi mamá me preguntaba siempre si sabía algo de él, y yo le decía que estaba mejorando, no podía verla personalmente, le hablaba por teléfono", relató. “Yo le dije a mi viejo ‘conseguí un laburo y pase lo que pase los voy a poder mantener yo’. Pero bueno, nadie está listo para perder a los padres”, agregó.

Guido rompió en llanto tras el relato

En ese instante, Guido estalló en llanto, muy emocionado por el relato, y abrazó al concursante sin pronunciar palabra. Respiró profundo y reconoció: "Me mató, nos caímos los dos, nos caímos todos".

Y explicó: "Para hacer mi trabajo tenés que pasar un poco por encima estas historias, pero te juro que me sentí ahí, me sentí en ese lugar, me sentí vos. El locutor está preocupado por mí porque nunca me vio así. Ni ninguno de ellos me vio así".

"Mi mamá me decía la otra vez 'no sé cómo aguantás las historias'". Y allí Guido advirtió que esta fue la excepción "Uno aguanta hasta que no aguanta", compartió con los espectadores Guido Kaczka, que luego, intentando sortear la emoción, le indicó al joven que cantara. 

