Así es la lujosa mansión del “Dibu” Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades

Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Angola este viernes 14 de noviembre a las 13:00 en una nueva fecha FIFA, Emiliano “Dibu” Martínez disfruta de unos días en familia en Mar del Plata, su ciudad natal. El arquero del Aston Villa no fue convocado por Lionel Scaloni y aprovechó el descanso para instalarse definitivamente en su nueva casa, ubicada en el exclusivo barrio privado Rumencó, al sur de “La Feliz”.