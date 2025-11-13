Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

“El patrimonio de nuestra ciudad no son solamente los edificios, la historia, sino que también son las personas. Como bien dice nuestra intendenta Rossana Chahla, la ciudad bella la hacen las personas bellas”, expresó el secretario General del municipio, Rodrigo Gomez Tortosa. El funcionario destacó además que “Don Rojas es un ícono, parte de la identidad de Tucumán y del patrimonio cultural de la ciudad; ya que generaciones de niños, de adultos mayores actuales y demás, en algún momento se cruzaron con él y disfrutaron de sus cubanitos de dulce leche”.