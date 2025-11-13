De qué muró Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Jorge Lorenzo deja un inmenso legado en el que descansa su amplia y talentosa carrera. Fiel defensor del compromiso absoluto con el papel, manejaba una doma magistral del arte actoral, sutil por origen pero potenciado por capacitación continua. Es recordado como un profesional modesto y cabal, que prefirió muchas veces el compromiso de sus actos antes que el reconocimiento. La huella de su talento queda, al menos, para siempre marcada en el corazón del arte escénico argentino.