Ayrton Costa descartó jugar el Mundial 2026 con Cabo Verde: “Mi abuelo era de ahí, yo soy argentino”

La posibilidad de que Ayrton Costa jugara el Mundial 2026 con Cabo Verde quedó completamente descartada. Aunque el país africano logró una histórica clasificación a su primera Copa del Mundo y surgió la idea de convocarlo por sus raíces familiares, el defensor de Boca fue contundente al aclarar su postura.
El rumor tomó fuerza a partir de la comunidad caboverdeana en Argentina, que impulsó la posibilidad debido a que el abuelo paterno del jugador nació en ese país. Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdeanos, confirmó que si Costa decidía nacionalizarse, podría ser considerado para integrar la selección que estará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.
Sin embargo, el futbolista apagó cualquier especulación. Tras su destacada actuación en el Superclásico, Costa se refirió al tema entre risas y fue terminante: “No, Cabo Verde no. Mi abuelo era de ahí. Yo soy argentino”.
Consultado sobre su proyección internacional, el defensor expresó su deseo de vestir la camiseta albiceleste y recibir un llamado del entrenador Lionel Scaloni. “Sí, ojalá”, afirmó, dejando en claro cuál es su verdadera aspiración a nivel de selecciones.
Aun así, Costa evitó desviar la atención de su presente inmediato. Subrayó que su enfoque principal continúa siendo Boca Juniors: “Estoy enfocado en Boca, hay que seguir entrenando y ganar cosas acá”.
Con estas declaraciones, el jugador cerró definitivamente la especulación y reafirmó su identidad futbolística y personal, alineada con su sueño de representar a la Argentina.