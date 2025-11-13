Ayrton Costa descartó jugar el Mundial 2026 con Cabo Verde: “Mi abuelo era de ahí, yo soy argentino”

El rumor tomó fuerza a partir de la comunidad caboverdeana en Argentina, que impulsó la posibilidad debido a que el abuelo paterno del jugador nació en ese país. Javier Andrigo, presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión de Caboverdeanos, confirmó que si Costa decidía nacionalizarse, podría ser considerado para integrar la selección que estará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.