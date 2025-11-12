La insólita historia del ex Boca que podría descender dos veces en un mismo año

El encuentro se jugará en Mendoza desde las 17, y el equipo dirigido por Omar Asad está obligado a ganar para aspirar a un desempate que le permita seguir en la máxima categoría. El problema es que el conjunto mendocino ya no depende solo de sí mismo y necesita que San Martín de San Juan derrote o empate con Aldosivi para conservar una mínima esperanza.