Gallardo ya piensa en el 2026: River apunta a reforzar cuatro puestos clave ante un posible éxodo

Los puestos a reforzar son un volante central, un lateral por izquierda, un mediapunta y un delantero. La solicitud está directamente vinculada al escenario contractual que River enfrentará en diciembre, con varios futbolistas que podrían dejar el club al finalizar sus vínculos: Federico Gattoni, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Miguel Borja figuran entre los nombres que no continuarían.