Gallardo ya piensa en el 2026: River apunta a reforzar cuatro puestos clave ante un posible éxodo

Marcelo Gallardo ya proyecta el 2026 con la idea de cambiar de raíz la imagen de River tras un año catalogado como “para el olvido”. Más allá del cierre de la temporada actual, el director técnico tiene definida la pretemporada y le indicó a la dirigencia que necesita refuerzos en cuatro posiciones específicas para encarar el próximo ciclo.
Los puestos a reforzar son un volante central, un lateral por izquierda, un mediapunta y un delantero. La solicitud está directamente vinculada al escenario contractual que River enfrentará en diciembre, con varios futbolistas que podrían dejar el club al finalizar sus vínculos: Federico Gattoni, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Miguel Borja figuran entre los nombres que no continuarían.
En ese contexto, la situación del capitán Enzo Pérez tendrá un tratamiento particular. Él decidirá si quiere seguir en Núñez, aunque su rol, en caso de continuar, sería secundario y con menos participación en el campo.
A las posibles salidas por finalización de contrato se suma la chance de que jugadores considerados “en vidriera” puedan emigrar ante ofertas importantes. Es el caso de Paulo Díaz y Facundo Colidio, quienes podrían dejar el club si River recibe propuestas convincentes en el mercado de diciembre.
Pese a los resultados adversos de la presente temporada, Gallardo mantendrá la potestad de elegir los refuerzos, tal como sucedió históricamente durante su ciclo. Con una reestructuración casi obligada por delante, el entrenador diagramó una hoja de ruta que apunta a renovar piezas claves para devolverle competitividad al equipo en 2026.