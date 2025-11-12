Secciones
River podría quedar obligado a ejecutar una compra millonaria en el partido ante Vélez

El futuro de Giuliano Galoppo se definirá en Liniers. Si juega al menos 45 minutos, el club deberá adquirir el 60% de su pase por 3,2 millones de dólares, según lo acordado con San Pablo.

Hace 1 Hs

El futuro de Giuliano Galoppo en River se resolverá este domingo, cuando el equipo de Marcelo Gallardo visite a Vélez en Liniers por la última fecha del Torneo Clausura. Estará en juego la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y también una decisión contractual que podría significar una inversión millonaria para el club.

Galoppo llegó en enero desde San Pablo a préstamo, con una cláusula muy específica: si disputaba al menos 45 minutos en la mitad de los partidos del año, River quedaba obligado a comprar el 60% de su pase por 3,2 millones de dólares.

Hasta ahora, el “Millonario” disputó 51 encuentros en 2025, y el del domingo será el número 52. El ex Banfield sumó 45 minutos o más en 25 partidos, 22 de ellos como titular y tres ingresando en el entretiempo. Si repite ese tiempo de juego frente al “Fortín”, el club deberá ejecutar la compra y firmar un nuevo contrato con el futbolista.

El mediocampista fue uno de los puntos altos de River en el inicio del año, con buenas actuaciones y goles importantes. Sin embargo, su rendimiento decayó y quedó bajo la lupa tras el penal fallado ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina, que derivó en la eliminación del equipo en semifinales.

Pese a las críticas, en Núñez aseguran que la intención siempre fue retenerlo más allá del préstamo, y que en caso de que no se cumpla la cláusula, el club negociará igualmente con San Pablo. Gallardo valora su perfil y lo considera parte del proyecto para 2026.

La ecuación final

Si Galoppo juega al menos 45 minutos ante Vélez, River quedará automáticamente obligado a comprar su pase. Si no lo hace, la definición pasará al plano dirigencial, que podría optar por cerrar una “transacción cruzada” con San Pablo, tal como adelantaron en TNT Sports.

Con el cierre del torneo y la clasificación continental en duda, el futuro de Galoppo suma otro capítulo a un año turbulento para el club. El domingo, además de puntos, River se juega una decisión millonaria.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateMarcelo GallardoSão Paulo Futebol ClubeLiga Profesional de FútbolTorneo Clausura 2025
