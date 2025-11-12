River podría quedar obligado a ejecutar una compra millonaria en el partido ante Vélez

Hasta ahora, el “Millonario” disputó 51 encuentros en 2025, y el del domingo será el número 52. El ex Banfield sumó 45 minutos o más en 25 partidos, 22 de ellos como titular y tres ingresando en el entretiempo. Si repite ese tiempo de juego frente al “Fortín”, el club deberá ejecutar la compra y firmar un nuevo contrato con el futbolista.