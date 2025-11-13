Escándalo: Maru Botana acusa a una constructora por fraude y reclama $60 millones

La cocinera y conductora Maru Botana vive un momento de angustia e indignación tras denunciar a una constructora por estafa y fraude. Según explicó, la empresa utilizó su imagen con fines publicitarios y nunca cumplió con la construcción de una pastelería solidaria para jóvenes de la Fundación Conin en Las Heras, Mendoza.
El caso fue revelado en el programa A la Tarde (América TV), donde Botana explicó que había cedido su imagen sin cobrar cachet, a cambio de que la firma —identificada como Quiet Life Assistance— construyera un espacio de capacitación laboral y un salón de usos múltiples para chicos en situación de vulnerabilidad.
“Les prometí que se iba a hacer esa obra y nunca se hizo. Yo hice todo lo que necesitaban para su publicidad; a cambio, les pedí que armen la cooperativa. Pero me dejaron en banda”, dijo la cocinera con tristeza.
El sueño solidario que quedó en la nada
El proyecto —denominado Cooperativa La Maru— contemplaba una pastelería de 128 m², donde jóvenes de la Fundación Conin pudieran aprender un oficio, generar ingresos y acceder a contención social.
Durante meses, la empresa compartió en redes sociales publicaciones con mensajes celebratorios y supuestos avances de la obra. Sin embargo, según la denuncia, el terreno sigue vacío: “arrasado y árido, sin una sola pared levantada”.
El periodista Luis Bremer informó que el reclamo judicial de Botana asciende a 60 millones de pesos, monto que representa tanto el valor de la obra incumplida como el uso comercial de su imagen durante dos años.
“Fue durísimo, me dolió por lo que les prometí a las chicas”
Conmovida, Maru Botana expresó su decepción por lo ocurrido:
“Fue durísimo, porque en el medio estaba el hospital, las ilusiones de las chicas y la oportunidad de dar trabajo. Confié y me dolió mucho.”
La cocinera también explicó que viajó personalmente a Mendoza, alojó al equipo de la constructora y acompañó el proceso. Pero cuando la obra se frenó, recibió solo excusas: “Me dijeron que se disolvió un socio y que no podían continuar. Después de eso, desaparecieron.”
El reclamo judicial de Maru Botana
El caso ya está judicializado y cuenta con documentación certificada que respalda el acuerdo firmado. Según el expediente, la empresa prometió iniciar la construcción en 2021, algo que nunca sucedió.
“La obra era para chicos con hambre. La compañía deberá cumplir”, enfatizó Bremer.
Desde la producción del programa señalaron que la empresa no respondió a los requerimientos periodísticos recientes, mientras que el equipo legal de Botana mantiene el reclamo en curso.
“No busco venganza, quiero que no le pase a nadie más”
Aunque el golpe fue doble —profesional y humano—, Maru Botana aseguró que no busca venganza sino justicia:
“Sigo creyendo en la justicia. No me interesa vengarme, pero quiero que esto no le pase a nadie más.”
La cocinera también aclaró que decidió “dar vuelta la página” emocionalmente, pero continuará con el proceso judicial hasta que se establezcan responsabilidades.
El impacto social del proyecto frustrado
El emprendimiento tenía como objetivo brindar formación y empleo a jóvenes vulnerables de la zona de Las Heras, Mendoza, bajo el paraguas de la Fundación Conin. El espacio prometía funcionar como pastelería, cooperativa laboral y centro de contención, combinando capacitación, trabajo y nutrición.
“Era un proyecto hermoso, una forma de transformar la vida de muchos chicos. No puedo creer que se haya usado mi nombre para algo así”, lamentó Botana.