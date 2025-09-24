Secciones
Así es la impactante mansión de Maru Botana en Buenos Aires: sala de estar, jardín con hamacas y una lujosa cocina

La cocinera eligió un barrio privado del norte del conurbano para vivir junto a su marido y sus siete hijos.

Hace 27 Min

A pocos meses para su debut como jurado en Bake Off Famosos, Maru Botana afianza su relación con las redes sociales y cada día sorprende a sus seguidores con recetas de cocina o mostrando parte de su rutina. En este marco, muchos quieren conocer cómo es la lujosa mansión donde la famosa empresaria vive con su marido y sus siete hijos.

Gracias al contenido que suele subir en Instagram o YouTube se pudo conocer la intimidad de la casa de Maru y el enorme espacio que tiene. Si bien su rutina se centra en la Ciudad de Buenos Aires con los programas de televisión y sus restaurantes, la cocinera y su familia eligieron un lugar alejado de la ciudad para vivir.

Así es la lujosa mansión de Maru Botana

Ubicada en un country en la localidad de Tigre, en Buenos Aires, la casa de Maru cuenta con todas las comodidades para que sus hijos puedan estar a gusto, manteniendo su privacidad y también compartiendo los espacios comunes, que también son amplios.

Mediante la cuenta de X, RicosyFamososOK, se pudo conocer más sobre la mansión de la cocinera. Allí se especificó que ésta cuenta con seis habitaciones y varias áreas funcionales, su estilo está diseñado para ser acogedor y personal, por lo que cada integrante de la familia goza de la posibilidad de estar tranquilo en su espacio y, cuando lo desee, compartir momentos en familia.

Para procurar que sus hijos se mantengan unidos, la idea de Maru, a la hora de elegir la decoración de su hogar, fue tener varios espacios destinados al entretenimiento y la relajación. Además, tanto la sala de estar como el espacio en el que la familia se reúne a comer cuenta con un amplio lugar.

Por último, uno de los puntos más atractivos, se encuentra en el exterior. Cuenta con un enorme jardín de 400m2, el cual se encuentra rodeado de árboles y permite a todos conectar con la naturaleza. Sumado a esto, también tiene un espacio de reunión, en donde se puede armar un fogón y disfrutar de varias hamacas.

Cómo es la cocina de la casa de Maru Botana

Cómo no podía ser de otra manera, Maru Botana le dio una gran entidad a su cocina en su casa y se encuentra en el corazón de la mansión. Además, teniendo en cuenta su vínculo con este lugar, está equipada con la última tecnología, dos hornos, dos piletas y una gran heladera.

Sumado a esto, la cocinera cuenta con una isla de cocina, la cual no sólo permite poder trabajar con comodidad a la hora de hacer las comidas, sino que también fomenta que sus hijos le den una mano cada vez que tengan la oportunidad.

