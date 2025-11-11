“Innecesario”: el polémico posteo de Alpine que enfureció a los fanáticos de Franco Colapinto

La publicación, realizada en X (e Instagram), decía: “Paso a paso. Aunque nuestro objetivo es 2026, no nos rendimos”, acompañada de la frase “un pequeño botín de puntos para llevar de vuelta a la base y para las tres últimas rondas de esta temporada”. El detalle que generó polémica fue la imagen: el número 2 (por los puntos de Pierre Gasly) sobre la foto del francés y el número 0 sobre la de Colapinto. La comparación directa resultó “innecesaria” para los hinchas, que la interpretaron como una falta de respeto.