“Innecesario”: el polémico posteo de Alpine que enfureció a los fanáticos de Franco Colapinto

El equipo francés publicó un mensaje tras el GP de Brasil que fue interpretado como una falta de respeto hacia el piloto argentino y desató una ola de críticas en redes.

Hace 1 Hs

El clima digital alrededor de Alpine cambió por completo tras el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1. La escudería francesa compartió en sus redes un mensaje que, lejos de inspirar motivación, despertó enojo entre los fanáticos de Franco Colapinto, quien había vivido su primera experiencia oficial en pista desde que se confirmó su llegada al equipo para la temporada 2026.

La publicación, realizada en X (e Instagram), decía: “Paso a paso. Aunque nuestro objetivo es 2026, no nos rendimos”, acompañada de la frase “un pequeño botín de puntos para llevar de vuelta a la base y para las tres últimas rondas de esta temporada”. El detalle que generó polémica fue la imagen: el número 2 (por los puntos de Pierre Gasly) sobre la foto del francés y el número 0 sobre la de Colapinto. La comparación directa resultó “innecesaria” para los hinchas, que la interpretaron como una falta de respeto.

Las reacciones no tardaron. En X, los seguidores del piloto argentino calificaron la publicación de “desastre”, “qué poco tacto” y pidieron que el posteo fuera eliminado. La molestia creció por el contexto: Gasly lleva más de un año en el equipo, mientras que el joven de 22 años recién comienza a adaptarse tras su confirmación como titular.

El respaldo de Álvarez y el eco en redes

Entre las voces más destacadas apareció Juan Cruz Álvarez, ex piloto de GP2 y figura clave en los primeros pasos del argentino en Europa. “Sinceramente no se entiende cómo un CM y una escudería aprueban un posteo así. Después son los primeros en lanzar comunicados contra el hate en redes sociales”, escribió. Y agregó que el gesto fue “una incitación al hate”, recordando el episodio de Zandvoort, cuando una orden tardía del equipo perjudicó a Colapinto.

El enojo también se tradujo en memes y humor ácido. Algunos usuarios usaron imágenes de Diego Maradona y frases irónicas como “los franceses saben de perfumes, no de F-1”. Otros recrearon escenas del pit stop en Interlagos, donde el argentino perdió tiempo valioso frente a su compañero. Entre la bronca y la ironía, el mensaje de Alpine volvió a demostrar que las redes pueden convertirse en un circuito tan impredecible como la propia Fórmula 1.

