ARCA subastará bicicletas mountain bike desde los $50.000

El remate digital ofrecerá más de 15 rodados con precios base desde los $50.000

Hace 25 Min

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), anunció la próxima subasta pública de un lote de más de 15 bicicletas de montaña (mountain bike) que fueron incautadas en operativos aduaneros.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 78/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación.

Detalles del remate y estado de las bicicletas

Los rodados serán puestos a disposición del público mediante una subasta en modalidad electrónica que se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre de 2025.

Según informó el organismo en su portal web, la venta se autoriza sobre la totalidad de las bicicletas y se realizará “en el estado en que se encuentran”, sin que se realicen reparaciones o modificaciones previas. Esto implica que los interesados deberán adquirir los artículos en su condición actual.

Precios Base: Los valores de partida para las bicicletas oscilan desde los $50.000 hasta los $100.000.

Estado: La mayor parte de los artículos se encuentran aún en su envoltorio original de fábrica, con todos sus componentes.

Cómo participar en el remate

Los interesados en participar en el remate ya pueden consultar el catálogo completo de modelos, precios base y las condiciones específicas de la oferta.

El proceso de subasta se efectuará a través de la plataforma digital del Banco Ciudad. En el sitio web oficial de la ARCA, los usuarios pueden acceder al listado completo de la mercadería y al anexo de la disposición, además de los términos y condiciones del evento.


