Matt Smith sorprendió a los argentinos paseando por pleno Palermo

¿Qué hace Matt Smith en Argentina?

Para los más atentos, la presencia del joven Príncipe Philip de “The Crown” no fue una sorpresa. Una cuenta dedicada a compartir material del actor había anunciado que estaba en la región. Es que el Doctor Sueño pasó por Brasil antes de llegar a Argentina. Por eso, y por sus salidas sin equipos de prensa, todo parece indicar que se trata de una visita meramente turística o de relax.