Secciones
EspectáculosFamosos

Matt Smith sorprendió a los argentinos paseando por pleno Palermo

La semana porteña estuvo atravesada por la presencia de actores de series y películas de los más exitosos de los últimos años.

Matt Smith sorprendió a los argentinos paseando por pleno Palermo
Hace 2 Hs

Buenos Aires no deja de sumar estrellas internacionales paseando por sus calles. Entrevistas, shows, reconocimientos o viajes de relax convocaron en las últimas semanas a una serie de celebridades reconocidas a nivel mundial en la capital del país. El último en causar revuelo en la Ciudad de la Furia fue Matt Smith, el actor que interpretó a un reconocido personaje en “House of dragon”.

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Algunos fanáticos se sorprendieron al reconocer a Smith paseando tranquilamente por Palermo. Una seguidora del actor subió un primer video en el que se vio al actor cruzando una esquina del barrio porteño. Aunque inicialmente el material se compartió en TikTok, no demoró en replicarse y viralizarse en las demás redes sociales.

La misma usuaria que lo filmó, aprovechó para acercarse y constatar que efectivamente se trataba de Smith, paseando solo, sin seguridad y sin equipo de prensa. Allí la joven se tomó una foto para la que el actor posó con gran amabilidad. También fue visto por otros fanáticos en el cementerio de la Recoleta.

¿Qué hace Matt Smith en Argentina?

Para los más atentos, la presencia del joven Príncipe Philip de “The Crown” no fue una sorpresa. Una cuenta dedicada a compartir material del actor había anunciado que estaba en la región. Es que el Doctor Sueño pasó por Brasil antes de llegar a Argentina. Por eso, y por sus salidas sin equipos de prensa, todo parece indicar que se trata de una visita meramente turística o de relax.

Por otra parte, recientemente el actor estuvo en una entrevista con Anya Taylor-Joy, la protagonista de “Gambito de dama” nacida en Argentina. “Quiero hacer un poco de viaje. Pronto voy a intentar ir a Argentina, a tu tierra madre”, le dijo Smith. Ella, por su parte, lo invitó a comentarle cuándo llegaría: “Mi familia es gigante y te van a llevar a cualquier lado”.

Smith no fue el único actor de “House of dragon” en pisar Argentina en las últimas semanas. De hecho, Emilia Clark, intérprete de Daenerys Targaryen, estuvo en Buenos Aires durante los últimos días de octubre. También Dua Lipa llegó para dar sus shows y aprovechó para vivir la experiencia argentina a pleno con fútbol y gastronomía. El miércoles, además, Johnny Depp fue reconocido como visitante ilustre de La Plata, donde también dio una master class de actuación.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
2

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
3

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
5

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel
6

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Más Noticias
Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Comentarios