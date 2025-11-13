Matt Smith sorprendió a los argentinos paseando por pleno Palermo

Buenos Aires no deja de sumar estrellas internacionales paseando por sus calles. Entrevistas, shows, reconocimientos o viajes de relax convocaron en las últimas semanas a una serie de celebridades reconocidas a nivel mundial en la capital del país. El último en causar revuelo en la Ciudad de la Furia fue Matt Smith, el actor que interpretó a un reconocido personaje en “House of dragon”.
Algunos fanáticos se sorprendieron al reconocer a Smith paseando tranquilamente por Palermo. Una seguidora del actor subió un primer video en el que se vio al actor cruzando una esquina del barrio porteño. Aunque inicialmente el material se compartió en TikTok, no demoró en replicarse y viralizarse en las demás redes sociales.
La misma usuaria que lo filmó, aprovechó para acercarse y constatar que efectivamente se trataba de Smith, paseando solo, sin seguridad y sin equipo de prensa. Allí la joven se tomó una foto para la que el actor posó con gran amabilidad. También fue visto por otros fanáticos en el cementerio de la Recoleta.
¿Qué hace Matt Smith en Argentina?
Para los más atentos, la presencia del joven Príncipe Philip de “The Crown” no fue una sorpresa. Una cuenta dedicada a compartir material del actor había anunciado que estaba en la región. Es que el Doctor Sueño pasó por Brasil antes de llegar a Argentina. Por eso, y por sus salidas sin equipos de prensa, todo parece indicar que se trata de una visita meramente turística o de relax.
Por otra parte, recientemente el actor estuvo en una entrevista con Anya Taylor-Joy, la protagonista de “Gambito de dama” nacida en Argentina. “Quiero hacer un poco de viaje. Pronto voy a intentar ir a Argentina, a tu tierra madre”, le dijo Smith. Ella, por su parte, lo invitó a comentarle cuándo llegaría: “Mi familia es gigante y te van a llevar a cualquier lado”.
Smith no fue el único actor de “House of dragon” en pisar Argentina en las últimas semanas. De hecho, Emilia Clark, intérprete de Daenerys Targaryen, estuvo en Buenos Aires durante los últimos días de octubre. También Dua Lipa llegó para dar sus shows y aprovechó para vivir la experiencia argentina a pleno con fútbol y gastronomía. El miércoles, además, Johnny Depp fue reconocido como visitante ilustre de La Plata, donde también dio una master class de actuación.