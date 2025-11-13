Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

Su recorrido escénico abarcó tanto el ámbito independiente como el comercial, con una extensa trayectoria en obras de distintos estilos. La Asociación Argentina de Actores lo despidió recordando títulos como "Del barrio la mondiola", "Potestad", "Rojos globos rojos", "La tempestad", "La lección de anatomía", "Doña Flor y sus dos maridos", "El diluvio que viene", "Ciervo pie blanco", "Las paredes", "Cámara lenta", "El pacto", "Acaloradas", "Muero por ella", "Si yo tuviera el corazón","Claudette, amor y tango", "Bodas de sangre", "Las de Barranco", "El caballero de las espuelas de oro" y "Una viuda difícil".