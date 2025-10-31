Confirman la segunda temporada de "En el barro": ¿cuándo se estrena en Netflix?

"En el barro" fue otra de las producciones nacionales que sacudió la plataforma de Netflix. Detrás de El Eternauta, la serie spin off de El Marginal se convirtió en una de las favoritas del Top 10 mundial al momento de su estreno en agosto de este año, y rápidamente la ficción carcelaria confirmó una segunda temporada, tras encontrarse en los primeros títulos de 41 países en su primera semana.
Liderando los rankings mundiales de las series de habla no inglesa y acumulando 5.6 millones de visualizaciones en la semana de estreno, En el Barro fue un éxito que pronto demandó confirmación de continuidad. Así es que sus productores, Underground y Netflix, rápidamente aseguraron que "la historia continuará próximamente con una segunda temporada".
¿Cuándo se estrena la segunda temporada de "En el barro"?
Aunque todavía no hay fecha de estreno revelada de forma oficial, la espera será muy corta ya que los capítulos de la segunda entrega ya están grabados. El drama que se centra en la dinámica carcelaria del penal femenio de La Quebrada ya cuenta con episodios confirmados y el posible lanzamiento estaría fijado para el "verano de 2026", según afirmó Netflix.
El rodaje habría concluido antes de que algunas de sus protagonistas viajaran al exterior, como fue el caso de la China Suárez, quien filmó su participación en la serie producida por Sebastián Ortega antes de irse a Turquía. Su breve actuación instó especulaciones sobre un recorte de escenas, sin embargo, fue ella misma quien confirmó que su personaje debutará como tal en esta segunda temporada.
¿De qué trata la segunda temporada de la serie?
En la primera entrega la serie se centró en la historia de Gladys Guerra, "La Borges", interpretada por Ana Garibaldi, así como el de un grupo de mujeres con antecedentes en el mundo carcelario que enfrentan la la dureza del encierro, las divisiones entre grupos y la lucha por derechos y beneficios.
En esta edición vimos cómo este grupo de detenidas debía enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario. Esta serie está marcada por la tensión y el instinto de supervivencia, además de explicar cómo este grupo de mujeres terminó formando una identidad colectiva bajo el nombre de “Las embarradas”
La segunda entrega se centrará, según indicaron desde la revista Caras, en el personaje de Nicole, una escort de lujo que termina tras las rejas e interpretada por la China Suárez. Además, se suman otros nombres de peso a la segunda temporada de En el barro: Verónica Llinás, en un rol antagónico, Victorio D’Alessandro y Charo López. Además, se conoció que el personaje de la fallecida Alejandra “Locomotora” Oliveras tendrá mayor desarrollo, convirtiéndose en una de las figuras más esperadas