Confirman la segunda temporada de "En el barro": ¿cuándo se estrena en Netflix?

La segunda entrega se centrará, según indicaron desde la revista Caras, en el personaje de Nicole, una escort de lujo que termina tras las rejas e interpretada por la China Suárez. Además, se suman otros nombres de peso a la segunda temporada de En el barro: Verónica Llinás, en un rol antagónico, Victorio D’Alessandro y Charo López. Además, se conoció que el personaje de la fallecida Alejandra “Locomotora” Oliveras tendrá mayor desarrollo, convirtiéndose en una de las figuras más esperadas