El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

El frente lluvioso que se posó desde ayer sobre la provincia continuará provocando precipitaciones débiles y aisladas, además de un marcado descenso de la temperatura. Para hoy, según el pronóstico, se espera una máxima de apenas 20 °C. Recién mañana podrían empezar a mejorar las condiciones del tiempo.
El jueves comenzó con precipitaciones aisladas, el cielo completamente cubierto y una humedad relativa del 90%. De acuerdo con mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima fue de 15 °C y la visibilidad de casi dos kilómetros.
La nubosidad seguirá siendo alta el resto de la jornada, mientras que las precipitaciones podrían terminarse hacia el mediodía. La temperatura subirá levemente hasta los 18 °C, mientras que la humedad se mantendrá cercana al 90%.
Para la noche la nubosidad se mantendrá alta y la temperatura se contraería hasta los 16 °C. No se esperan nuevas precipitaciones para el resto de la jornada.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El pronóstico extendido del SMN anuncia algunos chubascos para la madrugada y la mañana del viernes, mientras que la mínima sería de 18 °C y la máxima subiría hasta los 24 °C. Se espera que por la tarde el cielo comience a despejarse.
Para el sábado y el domingo se pronostican jornada nubosas y muy cálidas, con máximas que superarán los 31 °C y 32 °C, respectivamente. No se descartan posibles precipitaciones durante la madrugada del lunes.