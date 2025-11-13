El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN anuncia algunos chubascos para la madrugada y la mañana del viernes, mientras que la mínima sería de 18 °C y la máxima subiría hasta los 24 °C. Se espera que por la tarde el cielo comience a despejarse.