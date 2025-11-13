¿Qué santos se celebran este 13 de noviembre?

Hoy, miércoles 13 de noviembre de 2024, la Iglesia Católica celebra la festividad de varios santos, entre ellos San Diego de Alcalá, una figura destacada en el santoral cristiano. Esta fecha reúne a diferentes santos y mártires, reconocidos por su fe, caridad y devoción a lo largo de la historia. A continuación, te contamos más sobre los santos de este día.
San Diego de Alcalá: el fraile franciscano reconocido por su caridad
San Diego de Alcalá, cuyo nombre resuena especialmente en esta jornada, fue un fraile franciscano español que nació en Sevilla alrededor del año 1400. Desde muy joven optó por una vida dedicada a la fe, primero como ermitaño y luego al unirse a la orden franciscana en Arruzafa, Córdoba, como hermano lego. En su misión, destacó por su vida austera y su profundo compromiso con los más necesitados.
Durante su paso por Fuerteventura, se ganó el respeto y la admiración de muchos por su labor como guardián del convento franciscano en la isla, mostrando un carisma y una entrega excepcionales. Posteriormente, San Diego regresó a la Península Ibérica y, tras un periodo en Alcalá de Guadaira y Sanlúcar de Barrameda, llegó a Roma en 1450 durante el Año Santo. Falleció en Alcalá de Henares en 1463 y es recordado por su legado de bondad y servicio.
Otros santos conmemorados este 13 de noviembre
Además de San Diego de Alcalá, este día el santoral recuerda a otros santos y beatos, cada uno con su historia de entrega y fe. Entre ellos, se encuentran:
San Abón de Fleury
San Bricio de Tours
San Calixto Caravario
San Dalmacio de Rodez
San Himerio de Susingen
San Homobono
San Leoniano de Vienne
San Luis Versiglia
Santa Maxelendis de Cambrai
San Mitrio de Aix-en-Provence
San Nicolás I Papa
San Quinciano de Auvernia
Beato Juan Gonga Martínez
Beata María del Patrocinio de San Juan Giner Gomis
Beato Varmundo de Ivrea