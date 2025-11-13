¿Qué santos se celebran este 13 de noviembre?

Durante su paso por Fuerteventura, se ganó el respeto y la admiración de muchos por su labor como guardián del convento franciscano en la isla, mostrando un carisma y una entrega excepcionales. Posteriormente, San Diego regresó a la Península Ibérica y, tras un periodo en Alcalá de Guadaira y Sanlúcar de Barrameda, llegó a Roma en 1450 durante el Año Santo. Falleció en Alcalá de Henares en 1463 y es recordado por su legado de bondad y servicio.