La inflación en Tucumán trepó al 2,5% y la canasta básica ya cuesta $ 1 millón

La inflación acumulada hasta octubre con respecto a diciembre de 2024 es de 23,4%, indica el informe de Estadística. “La inflación es el reflejo de desequilibrios macroeconómicos. Es la evidencia de disfuncionalidades en la macroeconomía. Lo más frecuente es el desequilibrio fiscal. Si hay déficit en el sector público esto hace que el tenga que imprimir dinero para equilibrar las cuentas y al incrementarse la oferta de dinero se desvaloriza el precio del dinero, o lo que equivale a que haya suba de precios. Para comprar un mismo conjunto de bienes, hay que pagar más. Eso es la inflación.”, indica el economista Eduardo Robinson. El consultor señala que, desde la salida de la convertibilidad, la economía argentina empezó a evidenciar crecientes desequilibrios macroeconómicos que se fueron profundizando y por ende la inflación empezó a ser creciente, el peso perdió valor sistemáticamente y no se ordenó la macroeconomía. “Desde hace 20 años volvió a reinstalarse la inflación en la economía argentina, en realidad se desequilibró antes de salir del esquema de convertibilidad, y eso fue provocando un proceso inflacionario cada vez más severo”, subraya. En 2023 la inflación minorista anual fue del 211%, el año pasado del 107% y es probable que este año la inflación se ubique alrededor del 30%. “Si bien aún la inflación es muy alta, hay factores del actual contexto económico que alientan el optimismo: el principal es el equilibrio fiscal. Se logró reducir el gasto público, se puede debatir, las formas, los rubros, pero la economía empezó a reequilibrarse”, acota. Otro factor que induce a pensar que habrá una desaceleración significativa de la inflación, es el hecho de que se expande menos la oferta de dinero y que empezaría a crecer la demanda de pesos, es decir a equilibrarse el mercado monetario y están en marcha una serie de reformas estructurales, como legislación laboral y tributaria, como el probable levantamiento del cepo a las empresas que bien implementadas, pueden motorizar el nivel de actividad. Por lo tanto, agrega el economista, con oferta monetaria estable, con demanda creciente de pesos y recuperación del nivel de actividad, la inflación en los próximos años debería seguir bajando.