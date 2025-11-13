La inflación en Tucumán trepó al 2,5% y la canasta básica ya cuesta $ 1 millón

La variación de los precios durante octubre no ha sido un camino de flores; los tucumanos tuvieron que hacer demasiada gimnasia financiera para lidiar con la inflación que, el mes pasado, trepó al 2,5%, un poco más elevada que la que midió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el país, y que fue del 2,3% para el décimo mes del año.
De acuerdo con los datos difundidos por la Dirección de Estadística de la Provincia, la mayor variación del período corresponde a la categoría “Recreación y cultura” (4,6%) seguida por “Educación” (4%) y por “Bebidas alcohólicas y tabaco” (3,8%). ¿Cuáles son los servicios que más se encarecieron? El organismo que dirige Pedro Rollán ha detectado, en el relevamiento mensual, que el ramo de flores costó casi un 21% más que en septiembre, que ir al gimnasio se encareció casi un 4,5% y que salir a bailar fue en octubre un 5,8% más oneroso que en septiembre. En cuanto a la categoría de Educación, las variaciones han sido dispares durante el décimo mes del año: “Enseñanza primaria” (4,38%), “Enseñanza media” (3,7%), “Enseñanza universitaria” (0,4%) y “Preescolar” (4,28%). Las bebidas alcohólicas y el tabaco también registraron aumentos: “Cigarrillos” (5,86), “Vino tinto” (2,39%), “Vino común” (1,17%), “Cerveza en botella” (4,95%) y “Cerveza en lata” (5,66%).
En la suba inflacionaria de octubre el peso de los alimentos tuvo una fuerte incidencia en el índice general. Con una variación global del 2,7%, los principales incrementos se dieron en “Gaseosa base cola” (2,21%), “Nalga” (3,77%), “Pan francés tipo mignon” (1,8%), “Pan francés tipo flauta” (1,5%), “Carnaza común” (1,42%), “Lomo” (2,9%) y “Yogur firme” (4,48%).
La inflación acumulada hasta octubre con respecto a diciembre de 2024 es de 23,4%, indica el informe de Estadística. “La inflación es el reflejo de desequilibrios macroeconómicos. Es la evidencia de disfuncionalidades en la macroeconomía. Lo más frecuente es el desequilibrio fiscal. Si hay déficit en el sector público esto hace que el tenga que imprimir dinero para equilibrar las cuentas y al incrementarse la oferta de dinero se desvaloriza el precio del dinero, o lo que equivale a que haya suba de precios. Para comprar un mismo conjunto de bienes, hay que pagar más. Eso es la inflación.”, indica el economista Eduardo Robinson. El consultor señala que, desde la salida de la convertibilidad, la economía argentina empezó a evidenciar crecientes desequilibrios macroeconómicos que se fueron profundizando y por ende la inflación empezó a ser creciente, el peso perdió valor sistemáticamente y no se ordenó la macroeconomía. “Desde hace 20 años volvió a reinstalarse la inflación en la economía argentina, en realidad se desequilibró antes de salir del esquema de convertibilidad, y eso fue provocando un proceso inflacionario cada vez más severo”, subraya. En 2023 la inflación minorista anual fue del 211%, el año pasado del 107% y es probable que este año la inflación se ubique alrededor del 30%. “Si bien aún la inflación es muy alta, hay factores del actual contexto económico que alientan el optimismo: el principal es el equilibrio fiscal. Se logró reducir el gasto público, se puede debatir, las formas, los rubros, pero la economía empezó a reequilibrarse”, acota. Otro factor que induce a pensar que habrá una desaceleración significativa de la inflación, es el hecho de que se expande menos la oferta de dinero y que empezaría a crecer la demanda de pesos, es decir a equilibrarse el mercado monetario y están en marcha una serie de reformas estructurales, como legislación laboral y tributaria, como el probable levantamiento del cepo a las empresas que bien implementadas, pueden motorizar el nivel de actividad. Por lo tanto, agrega el economista, con oferta monetaria estable, con demanda creciente de pesos y recuperación del nivel de actividad, la inflación en los próximos años debería seguir bajando.
Canastas básicas
La aceleración del precio de varios productos que integran la canasta básica, como la carne y los lácteos, impactó con más fuerza en el décimo mes del año. Por ejemplo, ahora una familia tipo tucumana (matrimonio con dos hijos pequeños) tiene que reunir poco más de $ 1 millón mensual para no caer en situación de pobreza (son los ingresos para costear una Canasta Básica Total, es decir, para alimentarse y atender los gastos mínimos en salud, educación y transporte). Y si quiere zafar de la indigencia, tendrá que reunir $ 485.919 mensuales sólo para comer. Ese es el valor actualizado de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Según el informe de la Dirección de Estadística de la Provincia, la variación mensual de la CBA con respecto a septiembre fue de 1,9%, y la de la CBT fue de 2,1%. En lo que va del año, ambas canastas se reajustaron en torno de un 21%. Respecto del mismo mes del año anterior, fue de 24,8% y 24% respectivamente.
A nivel nacional, una familia tipo -compuesta por cuatro integrantes- necesitó la suma de $ 1.213.799 para superar el umbral de pobreza en octubre, según informó el Indec. Para no caer en la indigencia, ese mismo grupo requirió de $ 544.304 mensuales para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Con respecto a septiembre, tanto la CBA como la CBT subieron 3,1%. De esta manera, ambas canastas quedaron por encima del dato de inflación del noveno mes del año, que fue del 2,3%. Desde enero hasta octubre, la CBA y la CBT acumulan incrementos del 21,1% y 18,5%, respectivamente.
¿Qué pasó con los salarios?: en nueve meses del año, los sueldos mostraron un avance del 30,4%
El índice de salarios registró en septiembre un aumento del 2,2% y acumuló un incremento interanual del 46%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo con el organismo, la suba estuvo impulsada por los aumentos del 1,4% en el sector privado registrado, del 1,1% en el sector público y del 5,7% en el sector privado no registrado. Durante los primeros nueve meses del año, los sueldos mostraron un avance del 30,4% respecto de diciembre de 2024. En el detalle por sectores, el incremento fue de 20,4% en el empleo privado formal, 23,9% en el público y 77% entre los trabajadores informales, que continúan recuperando parte de lo perdido durante el año pasado. En la comparación interanual, el mayor salto se observó también entre los asalariados no registrados, cuyos ingresos mejoraron 120,2%, frente al 32,9% de los trabajadores del sector privado registrado y al 35% del sector público.