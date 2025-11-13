Dongfeng llegó a Tucumán y al NOA de la mano de AGN Norte

Mauro destacó que Dongfeng está iniciando un proceso de crecimiento sostenido en el país. “Nuestro negocio arrancó hace menos de dos meses y la demanda de productos ya está superando las expectativas. Eso nos obligó a reprogramar importaciones desde China”, contó. Adelantó que el plan de expansión en el NOA contempla la apertura de tres puntos de venta -en Tucumán, en Salta y en Santiago del Estero-, siempre bajo la representación de AGN Norte. “El NOA es uno de los polos productivos más importantes del país, con fuerte presencia minera y agrícola. Por eso, en este punto debemos estar, y lo hacemos junto a una firma de prestigio”, señaló.