Dongfeng llegó a Tucumán y al NOA de la mano de AGN Norte

Usuarios de camiones, de utilitarios y de vans cuentan con una nueva alternativa para comprar estos vehículos en Tucumán. Ayer se inauguró AGN Norte, el nuevo concesionario de Dongfeng en la provincia. El local se ubica sobre el kilómetro 1.302 de la ruta 9, a la altura de Los Pocitos (Tafí Viejo). El espacio, que forma parte del proceso de expansión de la automotriz china en el país, está orientado a potenciar la movilidad productiva y el desarrollo logístico de la región.
Del acto participaron, entre otros, el Country Manager de Dongfeng Argentina, Marcelo Mauro; el jefe de Producto de la marca en el país, Carlos Luppi, y el CEO de AGN Corp, Naum Alperovich. La inauguración marcó el inicio de una sociedad estratégica entre Dongfeng y el grupo AGN, con la mirada puesta en la consolidación del mercado regional de vehículos comerciales.
“Desde que decidimos desembarcar en el país empezó el proceso de selección de socios. En ningún momento dudamos de que el Norte debía estar representado por AGN; por su trayectoria y la confianza que dan más de 50 años en el mercado”, subrayó Luppi. “Tucumán es líder de una región con una industria muy pujante y con sectores que tienen mucho por crecer, como el agro y la minería. Nuestra gama de productos -de vehículos ultralivianos a medianos- permite cubrir las diferentes necesidades del mercado, desde una micropyme urbana hasta una empresa minera o agroindustrial”, indicó.
El ejecutivo valoró además la alianza con AGN Norte, a la que definió como un socio con mucha iniciativa y ganas de trabajar. “Cuando encontrás un socio con esa energía, eso genera más expectativas a futuro. Esta sociedad empieza hoy, y va a durar muchos años”, afirmó.
Mauro destacó que Dongfeng está iniciando un proceso de crecimiento sostenido en el país. “Nuestro negocio arrancó hace menos de dos meses y la demanda de productos ya está superando las expectativas. Eso nos obligó a reprogramar importaciones desde China”, contó. Adelantó que el plan de expansión en el NOA contempla la apertura de tres puntos de venta -en Tucumán, en Salta y en Santiago del Estero-, siempre bajo la representación de AGN Norte. “El NOA es uno de los polos productivos más importantes del país, con fuerte presencia minera y agrícola. Por eso, en este punto debemos estar, y lo hacemos junto a una firma de prestigio”, señaló.
La actual gama de vehículos de Dongfeng abarca desde los camiones ultralivianos de 2.000 kilos de capacidad hasta modelos medianos de más de 11.000 kilos. A futuro, la marca prevé incorporar unidades pesadas destinadas, en particular, al sector minero. “Queremos ampliar la oferta con camiones especiales, ‘roqueros’ y para la construcción. Nuestra meta es atender la demanda de los principales polos mineros del país; no solo Salta, Jujuy y Catamarca, en el NOA, sino también parte de Cuyo y Neuquén, con Vaca Muerta”, detalló Mauro.
El directivo resumió la estrategia de la marca en tres pilares: “El respaldo de un grupo empresario con presencia en toda Latinoamérica, como lo es el grupo Magna; la calidad de los productos, y la confiabilidad de la asistencia técnica, mediante la formación de una red de concesionarios muy fuerte -como AGN Norte, aquí-. Con esos tres elementos buscamos ganar la confianza del público”, sostuvo.
Un hito
Alperovich, anfitrión del evento, celebró la apertura como un hito que combina tradición familiar y renovación empresarial. “Estamos muy contentos de volver a vender camiones; esto lo inició mi papá hace muchos años. Esto tiene que ver con los negocios, pero también tiene una carga emocional muy grande para nosotros”, expresó.
El empresario destacó que la gama inicial de Dongfeng incluye 14 modelos homologados, con precios que van desde los U$S 23.000 hasta los U$S 100.000, y unidades adaptadas a diferentes usos: urbanos, de distribución o de carga pesada. “Cada cliente tiene una necesidad distinta, y nosotros acompañamos con la misma calidez, el mismo servicio y la misma posventa de siempre”, señaló.
Alperovich subrayó, además, la importancia del servicio posventa y la disponibilidad de repuestos como ejes de la nueva etapa: “Sabemos que el camión no puede estar parado. Los problemas pueden existir, pero nuestra decisión de atención y respuesta seguirá siendo la misma de toda la vida”.
La inauguración de AGN Norte no solo amplía la presencia de Dongfeng en el país; también consolida el papel de Tucumán como centro logístico clave del NOA. “El representante de este producto es Magna. Sabemos quién es, y hoy estamos con ellos. Buscaban gente con experiencia, y nosotros nos enamoramos del producto y, principalmente, de la el profesionalismo y de la calidez de esta gente. Se alinearon los planetas, y desde hoy tenemos la representación para todo el norte”, dijo el empresario tucumano.