Cartas de lectores: crisol de razas
Hace 3 Hs

¿Somos los argentinos racistas como afirman porque en nuestra selección no hay jugadores de piel negra? ¿De qué estamos hechos los argentinos? Si analizamos la historia nacional encontraremos muchos hechos que llevaron al predominio blanco entre nuestra población. Desde la creación del “Batallón de Castas” en 1806, luego conocido como “Regimiento de Pardos y Morenos” hasta acciones gubernamentales realizadas entre 1850 y 1950. En el siglo mencionado Argentina, no sólo facilitó la inmigración europea sino que además negó derechos, asesinó y mestizó a las demás etnias. Mientras utilizaba 2 narrativas que tuvieron efectos en la historia, al afirmar que Argentina “es un crisol de razas” o que “los argentinos descendemos de los barcos”. Obviamente eso no logró extinguir genéticamente a negros y pueblos originarios, pero si llevó a su negación popular. Según estudios genéticos el 31% de los argentinos tiene ascendentes de pueblos originarios y 10% son afrodescendientes, a pesar de ello sólo el 2,8 % y el 0,7% reconoce, respectivamente, esas raíces. La situación es totalmente diferente si hablamos de orígenes europeos donde 70% se reconoce español, 62% italiano, 17% francés, 8% alemán y/o árabe, 3% inglés, polaco, ucraniano o judío. Debemos aclarar que el autorreconocimiento de un origen solo reafirma el origen mixto de nuestra población. Por todo lo mencionado, podríamos decir que en realidad no tenemos una cultura racista, sin embargo nuestra historia nos llevó a que así nos mire el mundo sin comprender el trasfondo de nuestro fenotipo.

Marcelo Daniel Castagno 

marcelocastagno@yahoo.com

