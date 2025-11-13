Zelenski echó a ministros por casos de corrupción

Los investigadores dicen que el plan fue ideado por Timur Mindich, un ex socio comercial de Zelenski. Mindich es copropietario de la productora Kvartal 95, fundada por Zelenski cuando era un comediante estrella antes de ingresar a la política. Mindich huyó del país poco antes de que se anunciaran las acusaciones, dijo el servicio fronterizo estatal. Zelenski no ha comentado sobre el papel de Mindich en el esquema, pero el primer ministro Svyrydenko dijo que le estaba imponiendo sanciones personales a él y a otro empresario acusado, Oleksandr Tsukerman.