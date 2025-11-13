Zelenski echó a ministros por casos de corrupción

Los ministros de Energía y Justicia de Ucrania renunciaron ayer, dijo el gobierno, por su presunta participación en un escándalo de corrupción en el sector energético del país. Los investigadores alegaron que un aliado clave del presidente Volodymyr Zelenski orquestó un esquema de sobornos de 100 millones de dólares para desviar fondos, lo que provocó la ira pública en un momento de cortes de energía generalizados causados por ataques rusos.
Ucrania ha estado plagada de corrupción durante mucho tiempo y la represión de la corrupción se considera un requisito clave de su intento de unirse a la Unión Europea.
Zelenski pidió anteriormente la renuncia de su ministro de Justicia, German Galushchenko, quien según los investigadores recibió “beneficios personales” en el esquema, así como de la ministra de Energía, Svitlana Grynchuk.
No se sabe que ninguno de los dos haya sido acusado y no se ha mencionado que Grynchuk se haya beneficiado del plan.
“El ministro de Justicia y el ministro de Energía no pueden permanecer en sus puestos”, dijo Zelenski en un video publicado en las redes sociales. Poco después, ambos presentaron cartas de renuncia, dijo la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko.
Más tarde anunció que el gobierno “decidió suspender urgentemente” al vicepresidente del operador nuclear estatal Energoatom, ordenando a la compañía que también suspendiera a varios otros altos funcionarios. El escándalo ha provocado protestas entre los ucranianos, que sufren frecuentes cortes de calefacción y electricidad por los bombardeos rusos.
“Enemigos internos”
Las acusaciones, reveladas a principios de esta semana, se centran en sobornos de contratos que involucran a Energoatom, el operador nuclear estatal y el proveedor de electricidad más importante del país.
Grynchuk reemplazó a Galushchenko como ministro de Energía en el verano. El parlamento de Ucrania debe aprobar formalmente sus renuncias. El partido opositor del expresidente Petro Poroshenko pidió la renuncia del gobierno. Esta semana, los funcionarios anticorrupción han detenido a varias personas en la operación.
Al ordenar la renuncia de los ministros, Zelenski dijo que era “absolutamente inaceptable que todavía haya algunos esquemas (de corrupción) en el sector energético” mientras los ucranianos sufren cortes diarios. Rusia ha golpeado la red energética de Ucrania con ataques nocturnos con drones y misiles en lo que Kiev llama ataques cínicos que buscan sumir a millones de ucranianos en la oscuridad y el frío durante el invierno.
Los investigadores dicen que el plan fue ideado por Timur Mindich, un ex socio comercial de Zelenski. Mindich es copropietario de la productora Kvartal 95, fundada por Zelenski cuando era un comediante estrella antes de ingresar a la política. Mindich huyó del país poco antes de que se anunciaran las acusaciones, dijo el servicio fronterizo estatal. Zelenski no ha comentado sobre el papel de Mindich en el esquema, pero el primer ministro Svyrydenko dijo que le estaba imponiendo sanciones personales a él y a otro empresario acusado, Oleksandr Tsukerman.
Kvartal, de 95 años, que produjo la serie de televisión “Servant of the People” de Zelenski, dijo que la investigación no estaba “relacionada con el trabajo del estudio”. El escándalo presenta una prueba importante para Zelenski, quien enfrenta acusaciones de centralizar el poder y silenciar a los críticos después de la invasión rusa.
A principios de este año, hubo una reacción masiva del público y en Bruselas por los intentos de despojar de la independencia a los dos organismos anticorrupción que están investigando y procesando este caso.