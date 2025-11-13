Tucumán: de una idea escolar a un emprendimiento premiado

Lorena Aráoz, profesora de las materias Proyecto y Gestión y Economía, acompañó al grupo desde el inicio. “Como la industria textil es una de las más contaminantes, era importante cumplir con los criterios de preservación del medio ambiente que pedía la UNT. Además, los chicos visitaron una escuela de oficios en el barrio 11 de Marzo, donde aprendieron costura, y trabajaron con alumnas de diseño textil de la Universidad San Pablo-T. Aprendieron a hacer bocetos, tableros y prototipos, y se organizaron como una verdadera empresa”, explicó