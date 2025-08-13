 Alumnos secundarios de la capital debaten en Juventudes en Acción
Alumnos secundarios de la capital debaten en Juventudes en Acción

La jornada tiene como objetivo promover la participación democrática, la convivencia pacífica y la ciudadanía.

Hace 1 Hs

Más de 400 estudiantes y 166 docentes de distintas escuelas de la capital se reunirán mañana, jueves, a partir de las 8.30, en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre, para debatir y analizar sobre distintos aspectos que hacen a la participación estudiantil, la convivencia escolar y la ciudadanía digital. Se trata de la segunda edición de Juventudes en Acción, un programa provincial del Ministerio de Educación de Tucumán, en articulación con la secretaría de Participación Ciudadana, que tiene como objetivo promover la participación democrática, la convivencia pacífica y la ciudadanía.

Después de la disertación de la ministra Susana Montaldo, entre otras autoridades, y la actuación de la Banda Música de la Escuela Luis Braille, se abrirá, a partir de las 9.30, un espacio de escucha e interacción mediante nueve talleres y foros de discusión. Los profesionales de SASE y GPI prepararon un taller denominado “Sin vínculos no hay convivencia”. 

Paralelamente, la Secretaría de Participación Ciudadana presentará un foro de “Ciudadanía digital”, la Dirección de Educación Secundaria ofrecerá un taller denominado “La carrera de la voz estudiantil”y Educación Secundaria abrirá el foro “Así estás bien”

La Dirección de Educación Privada elaboró su propio taller sobre convivencia escolar, mientras la Dirección de Deportes presentará “Juegos y deporte escolar como herramienta de vinculación”. También habrá un taller destinado a alumnos de 3° y 5° año sobre centros de estudiantiles , al tiempo que la Dirección de Educación Especial ofrecerá propuestas de actividades bajo el lema “Lo que se espera de mí …y lo que soy”. 

La Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional también ofrecerá un taller de convivencia escolar. El encuentro concluirá con un plenario donde los estudiantes expondrán las conclusiones y propuestas elaboradas en los distintos talleres.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánMinisterio de Educación de TucumánSusana Montaldo
