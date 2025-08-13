Alumnos secundarios de la capital debaten en Juventudes en Acción

Más de 400 estudiantes y 166 docentes de distintas escuelas de la capital se reunirán mañana, jueves, a partir de las 8.30, en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre, para debatir y analizar sobre distintos aspectos que hacen a la participación estudiantil, la convivencia escolar y la ciudadanía digital. Se trata de la segunda edición de Juventudes en Acción, un programa provincial del Ministerio de Educación de Tucumán, en articulación con la secretaría de Participación Ciudadana, que tiene como objetivo promover la participación democrática, la convivencia pacífica y la ciudadanía.