Estrenos de cine: magia, acción, trampas y comedia en una secuela

Festival Under: tres días con producciones distintas

Organizado por Nicolás Aráoz, esta noche a las 20 comenzará -con entrada libre y gratuita- en La Colorida (Mendoza 2.955) el Festival Transterritorial de Cine Underground que concluirá el sábado y rotará por distintos espacios de la provincia (mañana continuará en el Museo Sanmartiniano de La Ramada de Abajo y el último día, en la Casa Museo de la Ciudad). En la inauguración se proyectarán películas de distintos orígenes y países, mayormente cortometrajes, todas de reciente estreno. La apertura será con dos producciones argentinas; “Desde el principio hasta el final”, de la directora Loana Pagani, seguida de “Unas bolitas de mercurio”, de Andrea Márquez. Luego se verán la costarricense “Fotosensible”, de Ronith Sioto Leitón; la dinamarquesa “2nd day & the end of de world”, de Sara Koppel; la iraní “Fountain”, de Hazhir As’adi y la española “Irrelevante”, de Joel Munu. El siguiente bloque estará conformado por “North”, del norteamericano Hogan Seidel; “La reconstrucción”, de la española María Castillo Herrero; “The deafening white noise”, del iraní Farid Tahmasebi; e “Insomnia”, del argentino Tomás González Montalvo. El cierre será a las 22 con el largometraje nacional “El crepúsculo de las especies” -foto-, de Alberto Romero. Este filme lanzado hace dos años, está ambientado en 2063, cuando todos los bosques se han extinguido y la humanidad se prepara para abandonar la Tierra debido a la escasez de oxígeno. Diana, una bióloga de 78 años, viaja con su mente a 2026 y recuerda a Miguel, el último guardián de los bosques pampeanos. La producción fue rodada íntegramente con cámaras infrarrojas.