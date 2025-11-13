Estrenos de cine: magia, acción, trampas y comedia en una secuela

En 2013 un thriller de suspenso copó las pantallas, con un argumento que jugaba a las sorpresas y a las vueltas de tuerca constantes. “Nada es lo que parece” giraba alrededor de cuatro magos, cada uno con su especialidad y personalidad, contratados por un supuesto benefactor para dar un gran show en Las Vegas rebautizados como los Cuatro Jinetes. Pero todo remite al título del filme, así como fue con su secuela lanzada en 2016.
Desde entonces, y a caballo del éxito de las dos primeras entregas (recaudaron más de U$S700 millones), se viene hablando de la tercera producción que revitalice su universo que entremezcla la magia, el crimen, la acción, los engaños y la comedia.
La expectativa se cierra hoy, con el estreno en el país de “Nada es lo que parece 3”, dirigida por Ruben Fleischer (responsable de títulos como “Venom” y “Uncharted”) y que tiene en su elenco a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo, Daniel Radcliffe, Morgan Freeman, Michael Caine y Rosamund Pike, como la malvada de turno, una billonaria carismática y peligrosa que busca desenmascararlos en medio de un robo de valiosos diamantes. Junto a ellos aparece una nueva camada de ilusionistas de la generación Z, integrada por Ariana Greenblatt, Justice Smith y Dominic Sessa, que se suma a la trama para llevar el engaño y la astucia a un nivel inesperado y con trucos nunca vistos.
El guión juega ahora con el traspaso generacional entre los viejos magos formados en la calle y los jóvenes que están pidiendo su lugar desde su origen como nativos digitales, lo que abre el juego a un nuevo público. El ritmo logrado en las dos primeras “Nada es lo que parece” se reitera ahora para ir acelerando el pulso de los espectadores, que nunca pueden predecir la siguiente escena, en un desafío intelectual que cumple con eficiencia su apuesta al entretenimiento.
“Tenemos personajes nuevos y divertidos; tenemos una villana increíble. Esta película es todo lo que uno espera, me lo pasé genial y no hubo ningún set en el que me haya reído más. Todos somos un poco diferentes, pero cuando nos juntamos, es como una fiesta de amor”, afirmó Franco.
Vida en riesgo
En un futuro cercano y distópico, “El sobreviviente” es el programa de mayor audiencia en televisión. Consiste en una competencia mortal en la que los concursantes, conocidos como Runners, deben sobrevivir 30 días mientras son perseguidos por asesinos profesionales y filmados todo el tiempo, en un reality literalmente fatal.
La producción busca constantemente nuevos participantes dentro de los sectores marginados de la sociedad, para satisfacer a un público sediento de sangre y que sigue sin pausa cada movimiento. Cada día que el sobreviviente consigue pasar, le representa una mayor recompensa en efectivo.
En ese contexto, desesperado por salvar a su hija enferma, Ben Richards es convencido por el encantador pero despiadado productor del programa, Dan Killian, para unirse al juego como último recurso para reunir el dinero que necesita para su tratamiento. Pero la rebeldía, los instintos y el coraje de Ben lo convierten en un favorito inesperado de los fanáticos y en una amenaza para todo el sistema mediático. Mientras los índices de rating aumentan, también lo hace el peligro, y Ben debe burlar no solo a los Hunters, sino a quienes desean verlo caer.
Dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Glen Powell, Josh Brolin, Emilia Jones, Michael Cera y Lee Pace, la historia termina siendo una versión más de tantas otras similares que la preceden, como las ambientada en carreras mortales. Pero en este caso no se busca originalidad, sino fidelidad de un público adicto a la violencia que disfrute de este tipo de propuestas de acción.
Terror nacional
El argentino Martín Mauregui debuta en la pantalla grande con “Vieja loca”, una producción nacional inscripta en el género del terror con respaldo internacional y que tiene a la española Carmen Maura y al uruguayo Daniel Hendler en los personajes principales.
La sinopsis adelanta que todo comienza cuando la exnovia de Pedro le pide un gran favor: cuidar a su madre, Alicia, que padece demencia senil y esta noche está sola. Al verlo, la anciana lo confunde con un amante oculto del pasado, lo secuestra y encadena para obligarlo a ponerse en el lugar de su antigua pareja, con quien cometieron crímenes terribles durante la dictadura.
“Así como hay películas que nacen del corazón, esta nace de mi hígado. Es como si se hubiera engendrado de una necesidad más que de un deseo, buscando echar luz sobre cosas que molestan, que meten miedo, buscando contener, exorcizar ciertas violencias, sólo para descubrir que no pueden contenerse, porque tienen vida propia. Yo no quería escribir una historia oscura, sino una con un final feliz, pero desde que apareció Alicia, empezó a demandar cosas terribles y no podía hacer otra cosa que dárselas, porque así lo requería la historia”, sostiene Mauregui, quien además es el guionista del filme.
“A pesar de su sadismo, de su oscuridad, me gusta la capacidad del personaje protagónico en transformarse de víctima a victimaria, su capacidad de destruirse y volverse a construir. Me hace gracia su humor negro, arrogante, que proviene de un dolor escondido. Su ternura, violencia y miedo provienen de ese dolor. Es destructiva, egoísta y divertida, porque se enfrenta con el mundo a partir del conflicto, de lo que confunde y lastima, siempre viviendo en tiempo presente”, agrega.
El Círculo de la Prensa: la venganza de dos timadores simpáticos
Dentro del ciclo Clásicos de Siempre, esta noche desde las 20.30 La Linterna Mágica proyectará con entrada libre y gratuita en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240) “El golpe”, la producción estrenada en 1973 con la dirección de George Roy Hill y con Robert Redford y Paul Newman como Johnny Hooker y Henry Gondorff, dos estafadores que deciden vengar la muerte de un viejo y querido colega, asesinado por orden del poderoso gángster Doyle Lonnegan. Para ello urdirán un ingenioso y complicado plan con la ayuda de todos sus amigos y conocidos en el Chicago de los años 30. La trampa debe estar tan bien elaborada que no pueden despertar duda alguna, porque cualquier error les causará la muerte. Nominada a 10 premios Oscar, se impuso en siete, incluyendo mejor director y película.
Festival Under: tres días con producciones distintas
Organizado por Nicolás Aráoz, esta noche a las 20 comenzará -con entrada libre y gratuita- en La Colorida (Mendoza 2.955) el Festival Transterritorial de Cine Underground que concluirá el sábado y rotará por distintos espacios de la provincia (mañana continuará en el Museo Sanmartiniano de La Ramada de Abajo y el último día, en la Casa Museo de la Ciudad). En la inauguración se proyectarán películas de distintos orígenes y países, mayormente cortometrajes, todas de reciente estreno. La apertura será con dos producciones argentinas; “Desde el principio hasta el final”, de la directora Loana Pagani, seguida de “Unas bolitas de mercurio”, de Andrea Márquez. Luego se verán la costarricense “Fotosensible”, de Ronith Sioto Leitón; la dinamarquesa “2nd day & the end of de world”, de Sara Koppel; la iraní “Fountain”, de Hazhir As’adi y la española “Irrelevante”, de Joel Munu. El siguiente bloque estará conformado por “North”, del norteamericano Hogan Seidel; “La reconstrucción”, de la española María Castillo Herrero; “The deafening white noise”, del iraní Farid Tahmasebi; e “Insomnia”, del argentino Tomás González Montalvo. El cierre será a las 22 con el largometraje nacional “El crepúsculo de las especies” -foto-, de Alberto Romero. Este filme lanzado hace dos años, está ambientado en 2063, cuando todos los bosques se han extinguido y la humanidad se prepara para abandonar la Tierra debido a la escasez de oxígeno. Diana, una bióloga de 78 años, viaja con su mente a 2026 y recuerda a Miguel, el último guardián de los bosques pampeanos. La producción fue rodada íntegramente con cámaras infrarrojas.
En Yerba Buena: una realización de Federico Fellini
CineCrot presenta hoy a las 21 en La Taberna de Saturno (Chacho Peñaloza y Pringles, Yerba Buena) la realización de Federico Fellini “Giulietta de los espíritus”, a 60 años de su estreno y presentada como una película visionaria sobre el despertar femenino, el inconsciente y los placeres del alma. Ganadora del Globo de Oro a la mejor película extranjera, y con dos nominaciones al Oscar, es la historia de Giulietta, una ama de casa que duda de la fidelidad de su marido. Por eso acude a reuniones espiritistas buscando una señal que le haga reconocer que aún siente cariño por ella y que puede recuperar a su amado Giorgio. Por casualidad conoce a Susy, su vecina sexy que sólo vive para el amor, y que estará a punto de romper con sus ilusiones. Es protagonizada por Giulietta Masina, Sandra Milo, Mario Pisu y Valentina Cortese.
Animación: una aventura infantil
“Monarcas: el gran viaje mágico” es la propuesta animada infantil que llega a las salas con dirección de Sophie Roy. Patrick es una mariposa valiente y adorable, pero tiene una sola ala. Decide conocer otros lugares escondida en un camión, junto a la oruga Marty y a Jennifer, otra mariposa con miedo a las alturas en un relato sobre enfrentar los desafíos, aceptarse y vencer a la adversidad.
De regreso: vuelve “Harry Potter”
A 20 años de su estreno, “Harry Potter y el caliz de fuego” vuelve a la pantalla grande. El filme dirigido por Mike Newell y con Emma Watson, Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Alan Rickman y Robert Pattinson, tiene a Potter y sus amigos en cuarto año de la escuela Hogwarts, con los desafíos de afrontar un peligroso torneo internacional y combatir a su némesis, el malvado Lord Voldemort.
Terror: de Corea llega “Dos monjas”
Hee Joon está poseído por un espíritu maligno. Las hermanas Junia y Michaela intentan salvarlo, pero no hay tiempo para esperar la autorización de la Iglesia. Las religiosas deciden romper las reglas y realizar un ritual prohibido que las pone en riesgo. Dirigida por Kwon Hyeok-jae y con Song Hye-kyo y Jeon Yeo-been, llega el filme coreano de terror “Dos monjas - Exorcismo prohibido”.
Seis historias: un registro en escenas
La producción nacional “Putas” se basa en la obra performática teatral homónima, que retrata la vida de seis trabajadoras sexuales, entre la obsesión, el abuso, la violencia y el amor: la embarazada Rubí; Alma, con un perverso cliente; la adicta Gigí; Amor, que trabaja con discapacitados; la trans Carla y la bailarina Estrella. Dirigida por Demián Alexander, actúan Esmeralda Mitre, Roly Serrano y Carlos Belloso.
Romance: destinos distintos
“Amor fuera de tiempo” es la película de Justin Wu interpretada por Siena Agudong, Noah Beck y Drew Ray Tanner, que recorre los sueños de una porrista que quiere escapar de su pequeño pueblo y obtener una beca de danza. Todo se altera cuando una estrella del fútbol americano irrumpe en su vida y la atracción es inevitable. ¿Podrán estar juntos cuando el futuro intenta separarlos?
Espacio Incaa: historia de superación
En el Espacio Incaa de la dala Hynes O’Connor (San Martín 251) se verá desde las 20 “Luciano”, de Manuel Besedovsky, quien sigue al personaje que vive con su madre y su hermana menor en un barrio marginal de Rosario. Estudia, ayuda en la casa y hace todo tipo de trabajo temporal que consigue. En un gimnasio popular forja su cuerpo mientras busca su identidad, pero la vida le impone nuevos desafíos.