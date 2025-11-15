El punto verde del iPhone: qué significa y por qué es clave para tu privacidad

Quienes usan un iPhone probablemente hayan notado, en la parte superior de la pantalla, un diminuto punto verde que aparece de forma repentina. Lejos de ser una falla del dispositivo o un indicador de conectividad, este detalle visual representa una de las medidas de seguridad más importantes implementadas por Apple desde iOS 14: un aviso de privacidad que alerta cuando una aplicación accede a los sensores más sensibles del equipo.
El punto verde indica que una app está utilizando la cámara -ya sea la frontal o la trasera-, y en algunos casos, también el micrófono. Por su parte, cuando el indicador se muestra en color naranja, significa que solo se está utilizando el micrófono. Ambos colores conforman un sistema de advertencia visual que busca evitar que aplicaciones con permisos indebidos o software malicioso activen estos componentes sin el consentimiento del usuario.
Esta herramienta se incorporó como respuesta a la creciente preocupación mundial por la privacidad digital y los posibles abusos en el uso de datos personales. Apple ha reforzado en los últimos años su política de transparencia, haciendo que los usuarios puedan controlar fácilmente qué aplicaciones acceden a su cámara y micrófono desde el Centro de Control.
Mientras tanto, la compañía sigue avanzando con su nueva generación de dispositivos. Los iPhone 17 ya se comercializan en Estados Unidos y comienzan a llegar a la Argentina con precios que van desde los $2.000.000 para el modelo base hasta los $2.950.000 para el Pro Max, según los valores informados por Maximstore. “Por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos”, destacó Alejandro Goldín, gerente general de la firma.
La principal novedad de esta línea es el iPhone Air, que reemplaza a la versión Plus. Con solo 5,6 milímetros de grosor, marco de titanio y chip A19 Pro, el modelo se destaca por su diseño ultradelgado y su eficiencia energética. Los iPhone 17 Pro y Pro Max, por su parte, incorporan tres cámaras de 48 megapíxeles, un zoom óptico de hasta 8x y almacenamiento de hasta 2 TB, marcando otro salto en la evolución de los smartphones de Apple.
En Argentina, se espera que los nuevos modelos estén disponibles oficialmente a mediados de noviembre, según confirmaron desde MacStation. Un lanzamiento que, junto con las nuevas funciones de privacidad, reafirma el compromiso de Apple con la seguridad y la innovación tecnológica.