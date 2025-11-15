El punto verde del iPhone: qué significa y por qué es clave para tu privacidad

Mientras tanto, la compañía sigue avanzando con su nueva generación de dispositivos. Los iPhone 17 ya se comercializan en Estados Unidos y comienzan a llegar a la Argentina con precios que van desde los $2.000.000 para el modelo base hasta los $2.950.000 para el Pro Max, según los valores informados por Maximstore. “Por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos”, destacó Alejandro Goldín, gerente general de la firma.