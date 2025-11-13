Efemérides del 13 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 13 de noviembre también se celebra el Día Mundial de la Bondad. Este festejo se celebra desde que fuera impulsado en el congreso de la World Kindness Movement (WKM), realizado en 1998 en Tokio, Japón. La ONG que apadrina la fecha trabaja en la difusión de valores fundamentales para la cooperación de la sociedad y ha logrado incluir este día en el calendario escolar de muchos países. Amabilidad, solidaridad, escucha atenta y desinterés por obtener algo a cambio son algunas de las virtudes que buscan difundirse en esta jornada. La celebración del Día Mundial de la Bondad implica expandir valores positivos a los individuos, para que puedan replicarse a aquellos que se encuentran en situación de necesidad o desigualdad. Por eso, la organización World Kindness Movement explica lo importante que es para la población mundial convivir con estos valores y destaca que en un mundo donde existen múltiples religiones, razas, posturas políticas y de género, es necesario encontrar un punto de encuentro donde reine lo humano ante todo.